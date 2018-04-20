"إيلاف" من بيروت: أحيت الفنانة تيما خيزران حفل شم النسيم في بيروت الذي تقيمه رابطة سيدات مصر في لبنان، سنوياً، تحت إدارة السيدة نيلي ثابت في أوتيل لو رويال ضبيه. وذلك برعاية سفارة جمهورية مصر في لبنان وحضور سفيرها السيد نزيه النجاري، الذي شكر مساهمتها بإحياء الحفل.





ولقد إرتدت فستاناً أبيض من تصميم رشاد عيتاني يحمل إطلالة الربيع والزهور تلبيةً لطلب القيميين على الرابطة. حيث قدمت وصلة غناء طويلة شملت أعمال كبار الفنانين أمثال صباح، فيروز، سيد مكاوي، شادية، زكي ناصيف، سميرة توفيق، عمرودياب، هاني شاكر وراغب علامة وغيرهم. ثم أدت أغنيتها "ماما" مرتين بطلب من الحضور. كما قدمت أغنيتها الأولى "رنة برنة" التي قد سبق وأطلقتها في برنامج استوديو الفن، وقدمت أيضاً أغنية "ثلاث دقات" لأبو ويسرا. علماً أنها أصدرت مؤخراً في عيد الأم أولى قصائدها المسجلة صوتياً بعنوان "أمي".



