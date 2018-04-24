ياسمين رئيس: لم أكن البطلة الأولى لفيلم أم كلثوم

"إيلاف" من بيروت: صرّحت الفنانة ياسمين رئيس أنها لم تكن البطلة لفيلمها "البحث عن أم كلثوم" الذي عُرض في القاهرة أمس للمرةِ الأولى بعد مشاركته في عدة مهرجانات ضمن فاعليات أيام القاهرة السينمائية. مشيرةً إلى أن مخرجة الفيلم كانت تبحث في البداية عن مطربة تكون جنسيتها مصرية، ولكنها اكتشفت أهمية الأداء التمثيلي في العمل لتقديم الدور بشكلٍ جيد.

وأضافت عقب انتهاء عرض الفيلم أن من شاهدوا العرض الأول في فينيسيا، اعتقدوا أنها تقوم بالغناء في الفيلم وليس التمثيل فقط، مشيرةً إلى أنها تركت لهم العنان دون أن توضح الأمر.

وأشارت إلى أن الفنان يجب أن يكون عنيداً ولديه بعض صفات جنون العظمة لكي يتمكن من الإستمرار. لافتة إلى أن مخرجة العمل حضّرت للفيلم على مدار 6 سنوات والتقت مقربين من كوكب الشرق. وعندما التقت بها كانت في تجربة للأداء التمثيلي للشخصية، حيث أبدت إعجابها بتجسيدها للشخصية عندما كانت تقدّم إحدى أغنيات أم كلثوم.