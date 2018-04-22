إختار لكم شيف "إيلاف" وصفةً شهية لتحضير فطيرة TOMATO-GALETTE مع حبات الصنوبر والجبن الطازج.

فطيرة TOMATO-GALETTE

*المكونات:

*للقاعدة(العجينة):

- 90 غ قمح

- 120 غ دقيق عادي

- ملعقة صغيرة ملح

- 25 جم من جبن البارميزان المبشور

- 75 غ قطعة زبدة ناعمة مقطعة إلى قطع صغيرة

- 75 غ من اللبن الرائب الطازج



* للحشوة:

12-14 حبة من الطماطم الناضجة

- 2 فصان من الثوم

- الزعتر الطازج حسب الذوق

- ملعقة صغيرة من السكر

- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة من الملح

- الفلفل الطازج حسب الذوق



* للزينة:

- 3 ملاعق صغيرة من نواة الصنوبر

- برش جبن البارميزان



*الطريقة:

- إخلطوا جميع مكونات القاعدة (العجينة) معاً واتركوها لترتاح أثناء تغطيتها بغشاء بلاستيكي ، بينما تحضرون الحشوة

- قطعوا الطماطم والثوم واخلطوا أوراق الزعتر (1 ملعقة كبيرة) والسكر وزيت الزيتون والملح والفلفل. قوموا بلفّ العجينة على صينية خبز مغطاة. وضعوا الحشوة في عليها، على تتركوها بعيدة عن الحافة بمسافة 4-5cm. ثم تُطوى على الجانبين.

- رشّوا عليها الزعتر الزائد وحبات الصنوبر وجبنة البارميزان وأخبزوها في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 200 درجة مئوية.

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