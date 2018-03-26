هذه الدول.. سكانها هم الأطول عمرًا!

إن كنت تريد قضاء إجازة استثنائية مريحة وممتلئة بالرفاهية إليك قائمة من 5 بلدان تحددها لك "ناشيونال جيوغرافيك"، فسكان هذه الدول يتمتعون بعمر طويل نظرًا إلى أنماط حياة فريدة صحية مثالية مقدمة إليهم.

إيلاف: يميل كثيرون من محبي التمتع بالأجواء الربيعية نحو السفر إلى أماكن تبعث على الحيوية، وتجديد الشباب والحفاظ على الصحة، لذا نجد أمثال هؤلاء يدققون في اختيارات أماكن السفر التي يودّون الذهاب إليها.

ولأن هناك دولًا بعينها تشتهر بالعديد من المزايا التي تساعد على إطالة أعمار سكانها، فربما تعتبر تلك الدول واجهات مفضلة بالنسبة إلى كثيرين عند اتخاذ قرار السفر إلى مكان يبعث على الراحة، والسعادة والاسترخاء.

نشرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" قائمة تتضمن 5 دول تشتهر بأن سكانها يعيشون لفترات أطول، وتلك الدول هي كما يلي:

5- إسرائيل، التي تقدم مزيجًا رائعًا يجمع في الحقيقة بين الحمية الغذائية المستوحاة من حمية البحر المتوسط، القيم الأسرية والثقافية القوية والنظام الصحي الصارم، إضافة إلى أن معدل استهلاك المشروبات الكحولية هناك يعد من بين الأقل في العالم.

4- اليابان، حيث ما زالت تطول أعمار الناس هناك عن باقي دول العالم. والفضل في ذلك يعود إلى تحسن قطاع الرعاية الصحية، الالتزام بنظام غذائي طازج وإتباع نمط حياة نشط.

3- كوريا الجنوبية، التي ستصير سيداتها أول السيدات في العالم التي يزيد متوسط طول أعمارهن على 90 عامًا، حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن الأسباب التي تقف وراء ذلك تشمل وجود استثمارات كبيرة هناك في مجال الرعاية الطبية التي تقدم إلى المواطنين، وجود ثقافة متعلقة بالوعي الصحي والحرص على إتباع حميات غذائية صحية.

2- سويسرا، التي تشتهر بمزايا عديدة، من بينها الثراء المالي، الشعور بالرفاهية والتميز في مجال الرعاية الصحية. فضلًا عن تأكيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن جودة مياه الشرب في البلاد تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة السكان.

1- إيطاليا، حيث تثمن وتيرة الحياة هناك أوقات الفراغ، الروابط العائلية الوثيقة، المشي المتكرر والتعرّض لقدر كبير من أشعة الشمس، وأكد كثير من السيّاح أن كل هذه الأشياء تساعد في واقع الأمر على تحسين معدلات إطالة العمر بشكل كبير.



أعدت "إيلاف" المادة نقلًا عن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.nationalgeographic.com/travel/lists/tips-advice-countries-people-live-longest/