GMT 9:50 2018 الجمعة 30 مارس GMT 10:14 2018 الجمعة 30 مارس  :آخر تحديث

جاكوار F-PACE SVR تجمع بين رفاهية الرياضية وعملية الدفع الرباعي

لايف ستايل إيلاف
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أعلنت شركة "جاكوار" عن إجراء تعديلات على سيارة F-PACE -الحائزة على جائزة "أفضل سيارة في العالم لعام 2017" وجائزة "أفضل تصميم سيارة في العالم للعام"- وتزويدها بميزات سيارات SVR لجعلها الأسرع والأقوى بين سيارات F-PACE ، وذلك عبر تحسين هيكلها وتعزيز معايير الديناميكية الهوائية لتوفير أفضل تجربة قيادة في جميع الظروف.
وتولى قسم العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر" تصميم سيارة جاكوار F-PACE SVR وتعزيز قوتها بنسبة 44%، حيث تم تزويدها بمحرك بنزين سوبرتشارجد ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لترات وقوة 550 حصان وعزم دوران 680 نيوتن متر، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية ( من 0 - 60 ميلاً في الساعة خلال 4.1 ثانية) مع سرعة قصوى تبلغ 283 كيلومتراً في الساعة (176 ميلاً في الساعة).


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