GMT 16:00 2018 الجمعة 30 مارس GMT 13:33 2018 الجمعة 30 مارس  :آخر تحديث

اختراق حسابات 150 مليون مستخدم لتطبيق رياضي شهير

بي. بي. سي.
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استهدفت عملية قرصنة إلكترونية تطبيقا شهيرا في مجال اللياقة البدنية، وهو ما أثر على حسابات 150 مليون مستخدم.

وقالت شركة "أندر آرمر" الأمريكية، التي تملك تطبيق "MyFitnessPal"، إن عناوين البريد الإلكتروني وكلمات السر وأسماء المستخدمين ربما تعرضت للسرقة.

لكن الشركة أكدت على أن كلمات السر تتمتع بالحماية عبر نظام تشفير قوي.

ووقعت عملية الاختراق في أواخر فبراير/شباط، لكنها اكتشفت في 25 مارس/آذار.

وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات سريعة لـ"تحديد طبيعة ومدى المشكلة" وتنبيه مستخدمي التطبيق بشأن الحادث.

ويساعد تطبيق "MyFitnessPal" مستخدميه على متابعة أنظمتهم الغذائية وبرامجهم للتمارين الرياضية.

وقال الباحث في مجال الأمن الإلكتروني تروي هانت لبي بي سي إن الشركة تعاملت، في ما يبدو، بصورة جيدة مع عملية الاختراق.

ويرى هانت أن ثمة "تحسن كبير" في طريقة التعامل مع عملية الاختراق بالمقارنة بحوادث مماثلة سابقة تعرضت لها شركات أخرى من بينها أوبر خلال العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها بعثت برسائل إلى المستخدمين بصورة مباشرة حال تضرروا من القرصنة.



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