3 أكواب قهوة يومياً تحمي من أمراض عضلة القلب!

إيلاف: وجد باحثون برازيليون أن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً أمر قد يساعد على تنظيف الشرايين. واكتشف الباحثون عبر دراسة أجروها في جامعة ساو باولو أن مَن يشربون كميات كبيرة من القهوة يومياً تقل لديهم مخاطر الاصابة بتكلس الشرايين، وهو ما يعني تناقص ترسبات الكالسيوم في الصمام الأبهري بعضلة القلب لديهم.

وأوردت صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن أندريا ميراندا، الباحث الرئيسي بالدراسة، قوله "وجدنا من خلال النتائج التي توصلنا إليها أن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة بصورة يومية أمر يحد بشكل فعال من احتمالات تكلس الشريان التاجي".

وأظهرت النتائج أن أقصى درجة استفادة يمكن الحصول عليها هي التي تحدث عند تناول أكثر من 3 أكواب قهوة يوميا، وأن الكمية إذا زادت عن ذلك، فإنها قد تنقلب إلى الضد.

ومع هذا، فإن الباحثين لم يتمكنوا من معرفة السر الذي تحتويه القهوة بالنسبة لصحة القلب، وإن رجحوا أن السر قد يكون الكافيين أو أي من خصائصها المضادة للأكسدة.

ولكي يتوصل الباحثون لتلك النتائج، التي نشرت مؤخراً في مجلة رابطة القلب الأميركية، أخذ الباحثون قراءات تخص معلومات غذائية وقراءات تخص نسبة الكالسيوم في الشريان التاجي لأكثر من 4400 شخص شاركوا بتلك الدراسة البحثية.



أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5559181/Three-cups-coffee-day-clears-arteries-protects-against-heart-disease-reveals-study.html