مارك زوكربيرج: مجانية فيسبوك لا علاقة لها بخصوصية بيانات مستخدميه

رغم دفاعه عن نفسه وعن شركته ضد الانتقادات الأخيرة، لم يذكر زوكربرغ صراحة تيم كوك وأبل في تصريحاته

دافع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عن نفسه وعن شركته في مواجهة الهجوم الذي تعرض له من قبل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، في أعقاب الجدل الذي أثير حول خصوصية بيانات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي تناولتها تقارير على نطاق واسع الأسبوعين الماضيين.

وجاءت تصريحات زوكربيرج، في إطار رده على انتقادات رئيس أبل، متضمنة أنه "من غير المنطقي" أن نرجح أن فيسبوك لا تعتني بببيانات المستخدمين لأنها تمنحهم خدماتها مجانا.

ووصف كوك بيع بيانات المستخدمين الخاصة بأنها "اقتحام للخصوصية".

وأجاب كوك عن سؤال افتراضي إذا كان محل زوكربرغ، قائلا: "لم أكن لأسمح لنفسي بأن أكون في مثل هذا الموقف".

وواجهت شركة فيسبوك انتقادات حادة بعد أن كشفت تقارير أنها كانت على علم لسنوات بأن شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية استخدمت بيانات شخصية لحوالي 50 مليون من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لكن شركة زوكربرغ اعتمدت في عدم اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر على تأكيد الشركة البريطانية أنها حذفت تلك البيانات.

وأفاد فيلم تسجيلي عرضته البقناة البريطانية الرابعة بأن بعض البيانات الشخصية للمستخدمين التي جمعتها كمبريدج أناليتيكا لا تزال تستخدم حتى الآن رغم تأكيد شركة الاستشارات السياسية أنها حذفت ما لديها من مواد ذات صلة بهذا الشأن.

وأعترف زوكربيرج بأن فيسبوك لا تزال تفتقر إلى الشفافية بخصوص بعض الخيارات التي أقدمت عليها في وقت سابق، مقترحا تولي لجنة مستقلة اتخاذ بعض القرارات نيابة عن الشركة.

Getty Images كرر تيم كوك، رئيس أبل، انتقاداته لفيسبوك أكثر من مرة منذ بداية الجدل حول خصوصية البيانات

موقف صعب

وتحدث تيم كوك في مناسبتين منذ ظهورالجدل حول قضية بيانات المستخدمين على فيسبوك، الأولى كانت في 23 مارس/ آذار الماضي أثناء مشاركته في منتدى الصين للتنمية. وقال "أعتقد أنه موقف صعب وقد تفاقم إلى حدٍ ينبغي معه وضع قواعد محكمة"، وفقا لما أدلى به من تصريحات لبلومبيرغ.

وأضاف أن "معرفة أي شخص لما كنت تتصفحه لسنوات، ومن هم الأشخاص الذين تربطك بهم صلة ما، وماذا تحب وما لا تحب، وكل تفاصيل حياتك الخاصة، لا يمكن أن يكون لشخص القدرة على امتلاكها."

وأدلى الرئيس التنفيذي لأبل بتصريحات أخرى لشبكة ميكروسوفت الإخبارية وموقع ريكود المتخصص في التكنولوجيا جاء فيها: "أعتقد أن أفضل قاعدة هو ألا تكون هناك قاعدة، وهي الرقابة الذاتية، لكني أعتقد أننا تجاوزنا ذلك هنا."

وأضاف : "يمكننا أن نحصد الكثير من الأموال إذا تاجرنا بعملائنا حال كونهم هم أنفسهم المنتج الذي نبيعه. لكننا اخترنا ألا نفعل ذلك، لأن الخصوصية حق من حقوق الإنسان."

وتحقق أبل أغلب أرباحها من بيع أجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وغيرها من أجهزة الكمبيوتر إضافة إلى الخدمات ذات الصلة بتلك الأجهزة مثل تخزين البيانات على الإنترنت، ومنافذ بيع الوسائط.

في المقابل، هناك شركات تكنولوجيا عملاقة تحقق أغلب أرباحها من الإعلانات، أبرزها غوغل، وتويتر، وفيسبوك.

وصرح زوكربرغ في وقت سابق لشبكة سي إن إن الإخبارية بأنه "مستعد لقبول" قواعد تنظيمية جديدة.

كما دافع رئيس فيسبوك عن شركته ضد ما أبداه كوك من انتقادات، لكنه لم يذكر أبل ولا رئيسها صراحة أثناء تصريحاته التي استهدف من خلالها الرد على الانتقادات الحادة التي تواجهها الشركة منذ بداية ذلك الجدل.

Getty Images اعتذر زوكربرغ في وقت سابق لمستخدمي فيسبوك بعد ظهور تقارير استغلال بياناتهم الشخصية سياسيا

وقال زوكربيرج: "أرى أن الطرح الذي يشير إلى أنك إذ لم تدفع المقابل فلن نعتني ببياناتك غير منطقي ولا يتطابق مع الحقيقية على الإطلاق."

وأضاف: "تشير الحقيقة إلى أنه إذا أردت أن تبني خدمة تساعد الجميع في كل أنحاء العالم على التواصل، فسوف تكتشف أن الكثيرين لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك."

وتابع: "أعتقد أننا ينبغي ألا نقع ضحية لمتلازمة ستوكهولم بأن نرسخ القناعة بأن الشركات التي تعمل جاهدة على أن تطلب منك أموالا أكثر هي الشركات التي تعتني بك أكثر، وذلك لأنه طرح سخيف."

ودافع رئيس فيسبوك عن قدراته كقائد للشركة مستشهدا بكلمات لجيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أشارت إلى "هناك شركات تجعلك تدفع أكثر، وهناك شركات تعمل جاهدة لتكلفك أقل."

وقال زوكربيرج: "أتخذ قراراتي واضعا في المقام الأول مصلحة مجتمعنا وأعير الإعلانات اهتماما أقل. "

"فيسبوك تحول إلى وحش"

Getty Images اتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة فيسبوك بأنه مسؤول عن تأجيج الكراهية ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار

على صعيد آخر، قال زوكربيرج، أثناء لقاء صحفي استمر 49 دقيقة، إنه يريد أن يجعل من فيسبوك منصة "أكثر ديمقراطية" بحيث يسمح للمستخدمين برفض قرارات فيسبوك ومراجعتها فيما يتعلق بالمحتوى الذي يسمح بنشره أو يحظر نشره.

وأضاف أنه يريد جهة مثل "المحكمة العليا"، أو جهة ليس بها أي من العاملين لدى فيسبوك، تتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بما يسمح بنشره وما لا يسمح به كمحتوى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وواجه رئيس شركة التكنولوجيا العملاقة انتقادات حادة في الفترة الأخيرة في إطار تقرير نشرته الأمم المتحدة يتضمن نتيجة تحقيقها في مزاعم الإبادة الجماعية للمسلمين في ميانمار.

وقال التقرير إن فيسبوك "تحول إلى وحش بعد أن لعب دورا حاسما في نشر الكراهية" لهذه الجماعة.

وزعم زوكربيرج أن رسائل من "طرفي الصراع" عبر تطبيق الرسائل الخاص بفيسبوك كانت تستهدف دفع تلك الأطراف إلى نفس المواقع للقتال فيها.

لكنه أكد أن المؤسسة صممت نظاما لتتبع مثل هذا النشاط، قائلا: "أوقفنا هذه الرسائل من الانتقال عبر طرفيها، لكن هذا الأمر بالتأكيد يتطلب الكثير من الاهتمام."