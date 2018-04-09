عقدت السلطات الإيرانية اجتماعا طارئا لمناقشة الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها البنية التحتية الإلكترونية في البلاد.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، قد صرح بأن هجمات إلكترونية على مراكز البيانات في البلاد، قد تسببت في تعطيل شبكة الإنترنت الإيرانية.

لكن مركز إدارة خدمات وتنسيق الكومبيوتر، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن بعض مراكز البيانات الرئيسية في إيران تم إصلاحها وعادت إلى العمل بالشكل المعتاد.

وقال آذري جهرمي إن التحقيق مازال جاريا، لكنه أشار في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أنه وفقا للتحقيقات الأولية، يشتبه بضلوع الولايات المتحدة في تلك الهجمات".

وقالت وزارة الاتصالات في بيان "إن مصدر الهجوم من خارج إيران وقد يكون من خارج الشرق الأوسط". وأضافت أن الهجوم أثر على عدد صغير نسبيا من أجهزة قواعد البيانات الإلكترونية في البلاد.

وأكدت الشرطة الإلكترونية الإيرانية أنه "لا يوجد أي تسريب للمعلومات". وقالت شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية إن "الجهاز المركزي لقواعد بيانات شبكة المعلومات الوطنية لم يتأثر بالهجوم".