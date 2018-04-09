إتفاق فرنسي سعودي لتطوير منطقة العلا الأثرية

توقع فرنسا والسعودية غدا اتفاقا ينص على تطوير سياحي وثقافي لمنطقة العلا (شمال غرب المملكة) الغنية بالآثار والمناظر الخلابة، كما أعلن البلدان.

ويقضي الاتفاق الذي تبلغ مدته عشر سنوات بانشاء وكالة مثل هيئة "متاحف فرنسا" التي رعت اقامة متحف اللوفر ابوظبي الذي دشن في نوفمبر الماضي، كما قال لصحافيين جيرار ميستراليه رئيس مجلس ادارة مجموعة انجي للطاقة وموفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمنطقة العلا.

من جهته، قال المدير العام للهيئة الملكية للعلا عمرو المدني ان "المنطقة المعنية بهذا الاتفاق تمتد على مساحة حوالى 22 الف كيلومتر مربع". وتضم المنطقة مواقع استثنائية مثل مدينة الحجر (مدائن صالح) او دادان (الخريبة).

وقال جيرار ميستراليه ان الاتفاق "غير مسبوق" خصوصا في المجالات التي يشملها، من الآثار الى الثقافة والفنون والبنى التحتية والطاقة والنقل والتأهيل و"كل ما يمكن لفرنسا ان تقدمه في مجال إبراز قيمة التراث".

وسيتم تمويل الوكالة التي رشح ميستراليه لرئاستها، باموال سعودية لكن لم يكشف المسؤولان اي رقم. ولم تكشف ايضا قيمة صندوق لحماية التراث الفرنسي ستموله الرياض.

وسيقام متحف ومركز للابحاث التاريخية والاثرية في العلا الواقعة على بعد نحو 1100 كيلومتر عن العاصمة الرياض. كما سيتم تأهيل 150 طالبا وطالبة في مجالي السياحة والثقافة.

وقال عمرو المدني انه سيكون من الممكن استقبال اوائل السياح في المنطقة "خلال ثلاث الى خمس سنوات". واضاف المسؤول السعودي ان المنطقة التي تضم مطارا حاليا، ستستقبل بعد تجهيزها بين 1,5 و2,5 مليون زائر سنويا، مع احترام معايير البيئة والتنمية المستدامة.