فرنسا: ثماني نساء من كل عشر تعرضن لتحرش جنسي في الأماكن العامة

كشف استطلاع للرأي في فرنسا أن ثماني فرنسيات من عشر أكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.

أفاد استطلاع للآراء أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب) ونشرت نتائجه الأربعاء، أن ثماني فرنسيات من كل عشر في فرنسا (81 %) تعرضن لنوع من أنواع الانتهاكات أو الاعتداءات الجنسية في الشارع أو في وسائل النقل العام في فرنسا.

وأكد أكثر من ربع النساء اللواتي استطلعت آراؤهن (26 %) بأنهن واجهن حالة واحدة على الأقل من التحرش خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في مقابل 55 % خلال فترة تتخطى السنة الواحدة، وفق ما أظهرت هذه الدراسة التي أعدت بمناسة الأسبوع العالمي لمكافحة التحرش في الشارع (من 8 إلى 14 أبريل).

وأكثر أنواع التحرش انتشارا هي تلك اللفظية والتلصص، فقد كشفت 68 % من المشاركات في الاستطلاع أنهن تعرضن لنظرات ملحة ولصفير غير لائق في الشارع أو في وسائل النقل العام، و32 % واجهن مواقف فيها إيحاءات جنسية و44 % تعرضن للملاحقة خلال رحلة لهن.

وفي المجموع، أقرت 76 % من النساء أنهن كن عرضة للتحرش الجنسي في الشارع، في مقابل 74 % في وسائل النقل العام. ويشتد خطر الاعتداء الجنسي في وسائل النقل العام في فرنسا وقد تعرضت امرأة واحدة من كل ثلاث (38 %) لأفعال كهذه، في مقابل واحدة من كل خمس في الشارع (21 %).

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وغالبية النساء ضحايا هذه الانتهاكات هن دون الخامسة والعشرين من طالبات المدارس الثانوية أو الجامعات ويعشن مع دخل محدود في مدن كبيرة. وأجريت هذه الدراسة على الإنترنت وشملت عينة من 2008 نساء تخطت أعمارهن الخامسة عشرة، وذلك بين 26 و29 يناير.

