اللحوم الحمراء المطبوخة جيداً مضرة بالكبد

حذرت دراسة من ان تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الاصابة بمرض مميت يصيب الكبد.



واكتشف علماء في إسرائيل ان خطر مرض الكبد الدهني غير الناجم عن تعاطي الكحول يكون بأعلى مستوياته بين الذين يحبون ان تكون شريحة الستيك التي يتناولونها "مطبوخة جيداً".

ويمكن أن يؤدي هذا المرض الى تشمع الكبد الذي بدوره يمكن ان يسبب سرطان الكبد أو عجز هذا العضو الحيوي.



وتربط الأدلة المتوفرة استهلاك اللحوم الحمراء بالسرطان ومرض القلب والسكري ولكن الاختبارات العلمية نادرة عن علاقة هذه اللحوم بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وتلقي الدراسة الجديدة التي اكدت ايضاً علاقة اللحوم الحمراء بزيادة خطر الاصابة بمرض السكري ، ضوء على السبب المحتمل لمرض الكبد المزمن.



واكتشف الباحثون في جامعة حيفا ان الأشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم المصنعة والحمراء تزيد احتمالات إصابتهم بمرض الكبد بنسبة 47 في المئة مقارنة مع الآخرين واحتمالات مقاومة خلايا جسمهم للأنسولين بنسبة 55 في المئة.

كما وجد الباحثون ان طهي اللحوم بدرجات حرارة عالية لفترات طويلة أو الى أن تكون "مطبوخة جيداً" له علاقة بالمرَضين على السواء مقارنة مع الذين يفضلون تناول اللحوم المطبوخة نصف استواء أو شبه نيئة.



وقال العلماء ان هناك أدلة متزايدة على ضرر الاكثار من استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة. وان طهي اللحوم بالبخار أو السلق أفضل من الشواء أو القلي بدرجات حرارة عالية.

وحذر أطباء من ان نتائج الدراسة تعني ان على الكبار تقليل كمية اللحوم الحمراء أو المصنعة التي يتناولونها. واقترح الدكتور جيفري شويمر مدير عيادة مرض الكبد الدهني في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا ألا تؤكل اللحوم الحمراء أكثر من مرة في الأسبوع.



اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5612997/Why-NEVER-order-steak-done.html



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