أنباء عن شراكة بين مرسيدس وفولفو

تتوارد أنباء عن احتمال تأسيس شراكة بين شركتي مرسيدس وفولفو، بعد ان استحوذ لي شوفو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيلي ،مالكة فولفو، على حصة 9.69% في دايملر،مالكة مرسيدس.

لم تلقى التسريبات استحسان كبار المسؤولين في كلتي الشركتين. وعلق أحد كبار مسؤولي صانعة السيارات الألمانية: “إننا نريد تحالفا مربحا لكل الأطراف، تسليم فولفو أو جيلي تقنيات مرسيدس ليس كذلك”.

إلا أن الأطراف باتت مستعدة الآن للتعاون بعد اجتماعات نقاش مطوّلة، حيث ذكرت وسائل الإعلام الألمانية بأن الشركتين قد تتشاركا تطوير منصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون بإنتاج البطاريات.

الشراكة قد تمهد أيضاً إلى تقديم محركات مرسيدس في موديلات فولفو، وصحيح أنه لم يتم ذكر مزيد من التفاصيل إلا أن المصدر قال بأن دايملر مستعدة لمشاركة المكونات الأخرى في سياراتها.

المثير للاهتمام أيضاً هو أن التقارير تقترح احتمالية استحواذ دايملر على حصة صغيرة في فولفو، وذلك لإظهار بادرة حسن النية في التحالف. الى الآن رفضت صانعة السيارات السويدية التعليق، في حين ردّ المتحدث باسم دايملر بقوله: "مجرد تكهنات لن نعلق عليها".

