قمة الأليزيه لتعزيز الشراكة الفرنسية السعودية

الأمير محمد بن سلمان مستقبلا ماكرون في الرياض في وقت سابق

نصر المجالي: أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيقوم بزيارة لباريس يوم الاثنين المقبل 9 أبريل ولمدة يومين، وذلك بعد زيارته الراهنة للولايات المتحدة، ثم يزور بعد ذلك إسبانيا، قبل العودة للمملكة للمشاركة في القمة العربية.

وقال قصر الأليزيه إن جلسة عمل مكثفة ستعقد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي يوم الثلاثاء المقبل، يليها مؤتمر صحافي. وستتركز المحادثات على "تعزيز شراكة فرنسية سعودية جديدة".

وتابع الإليزيه أن فرنسا تتمنى خلق تعاون جديد يحبذ الاستثمارات ويعتمد بشكل أقل على العقود المحددة.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت أمام "إيلاف"، إن أجندة قمة ماكرون محمد بن سلمان ستتركز على تعديل مسار العلاقات بين الرياض وباريس إلى نصابها الصحيح، حيث سياسة دقيقة جدًا في علاقات بلاده الإقليمية.

وأضافت أن "ماكرون وولي العهد سيبحثان في ملفات دولية عدة منها مكافحة الإرهاب واليمن وإيران وسوريا ولبنان ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتي تعد بالغة الأهمية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين". وكان كبار مستشاري الرئيس الفرنسي السفير فيليب إيتيين زار السعودية قبل أسابيع، في إطار التحضير لهذه الزيارة.

وفي إطار البرنامج الرسمي للزيارة سيلتقي الأمير محمد بن سلمان رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، ووزراء الخارجية جان إيف لودريان والدفاع فلورانس بارلي. كما سيزور "معهد العالم العربي"، حيث يستقبله رئيس المعهد الوزير السابق جاك لانغ.

