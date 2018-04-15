الملك سلمان يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس

الظهران: أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، عن تسمية القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بـ"قمة القدس".

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران قبيل إعطاء الكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعلن الملك سلمان عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الاوقاف الاسلامية في القدس، قبل شهر من نقل السفارة الاميركية اليها بعد اعتراف واشنطن بها عاصمة لاسرائيل.

كما أعلن الملك سلمان في بداية أعمال القمة العربية بنسختها الـ29 في مدينة الظهران السعودية، عن تبرعات بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".

وأطلقت السعودية على القمة التي تستضيفها تسمية "قمة القدس".

ويعتبر مستقبل مدينة القدس أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، بينما تستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب في أيار/مايو المقبل بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحّدة"، في حين يطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.



