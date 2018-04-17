أسامة نقلي سفيرًا لدى مصر ومندوبًا دائمًا للسعودية بجامعة الدول العربية

«إيلاف» من القاهرة: أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزفي مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، أدى السفير أسامة بن أحمد عباس نقلي القسم، سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين ومندوبًا دائمًا للمملكة لدى جمهورية مصر العربية.

وأعرب السفير أسامة نقلي عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ثقته الغالية بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قائلاً: "بفضل الله تشرفت الْيَوْمَ بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سفيراً فوق العادة ومفوضاً لمقامه الكريم لدى جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية".

وأكد السفير أسامة نقلي أنه سيجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة نبراساً له في عمله، مضيفاً "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعي لخدمة ديني ثم مليكي ووطني الغالي ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصيرالمشترك بين المملكة والشقيقة مصر".

كما أعرب السفير نقلي عن شكره لمن قام بتهنئته من كل من المملكة ومصر بالثقة الملكية الكريمة خلال الاسبوعين الماضيين ولَم يتمكن من الرد عليه قبل أداء القسم.

وأشاد السفير أسامة نقلي بالوزير أحمد قطان السفير السعودي السابق بالقاهرة، قائلاً "أخي وصديقي معالي الوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان رفيق رحلة كفاح طويلة في خدمة الدين ثم المليك والوطن، بدأ في السفارة في واشنطن مطلع الثمانينات، وهو دبلوماسي من طراز رفيع، بصماته واضحة أينما حل وارتحل، وكانت بصمته سفيراً في مصر بارزة .. وفقه الله وسدد خطاه."

وقد شَغَلَ السفير أسامة نقلي منصب وكيل وزارة الخارجية السعودية لشئون الدبلوماسية العامة ومدیراً لإدارة الشؤون الإعلامیة ومديراً للمكتب الإعلامي في سفارة خادم الحرمین الشریفین في واشنطن، كما عمل في عدد من الإدارات بدیوان وزارة الخارجیة، في كل من العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الإدارة السیاسیة العامة للشؤون الآسیویة، إدارة المنظمات الدولیة، الشعبة القنصلیة.

‎⁨أسامة نلقي سفيرًا جديدا لدى مصر⁩

وحصل نقلي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة كما حصل على ماجستیر الدراسات الدبلوماسیة.

وشارك " نقلي" في الوفود الرسمیة لوزیر الخارجیة في الاجتماعات على المستویات الثنائیة والمتعددة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، والجامعة العربیة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، وحركة عدم الانحیاز، واجتماعات الاتحاد الأوروبي، والاجتماعات الإقلیمیة.

كما شارك في الوفد المرافق لوزیر الخارجیة في الزیارات الرسمیة لخادم الحرمین الشریفین وسمو ولي العھد على المستویات الثنائیة، وفي القمم الإسلامیة والخلیجیة والعربیة، وفي الاجتماعات عالیة المستوى للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

ويتميز السفير "أسامة نقلي" بنشاطه الفاعل كصوت دبلوماسي سعودي قوي للدفاع عن سياسيات المملكة وتوجهاتها من خلال تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الدولية.