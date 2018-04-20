اليونان تعلن ان فرنسا ستؤجرها فرقاطتين

اثينا: اعلن نائب وزير الدفاع اليوناني فوتيس كوفيليس الجمعة، ان اليونان ستستأجر من فرنسا لمدة خمس سنوات فرقاطتين ستنضمان الى اسطولها ابتداء من هذا الصيف.

وكان كوفيليس يؤكد في مقابلة لاذاعة سكايي مقالة نشرتها الجمعة صحيفة كاثيمريني اليومية التي قالت ان الفرقاطتين هما من نوع "فريم" وستؤجران لمدة خمس سنوات، في انتظار ان تشتري اثينا طرادات "بلهارا" التي تجري مفاوضات في شأنها في الوقت الراهن.

واضافت صحيفة كاثيمريني ان الاتفاق يؤكد دعم فرنسا لليونان، على خلفية عودة الجدال حول السيادة في بحر ايجه مع تركيا.

وقال كوفيليس ان "فرنسا قد اعطتنا فرقاطتين +بالايجار+"، مشيرا الى ان الاتفاق بلغ مرحلته النهائية اخيرا، خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ولم يقدم الوزير اليوناني ولا وزارته على الفور، تفاصيل اضافية عن الصفقة، وخصوصا نوع الفرقاطتين المعنيتين.

واوضح كوفيليس فقط ان مناقشات جارية ايضا بين البلدين "لشراء فرقاطتين اخريين"، مذكرا بأن الايجار قد نوقش منذ فترة طويلة.

من جهتها، لم ترد وزارة الجيوش الفرنسية على اسئلة وكالة فرانس برس للتعليق على هذا الاعلان.

ويعود مشروع شراء اثينا فرقاطات فرنسية الى نحو عشر سنوات، لكنه جمد بعد اندلاع ازمة الديون اليونانية والاقتطاعات التي تلت في موازنات وزارة الدفاع.

وفي 2013، اعلن البلدان انهما يجريان مناقشات حول استئجار فرقاطتي فريم، لكن من دون نتيجة ايضا.