مصور مصري موقوف يفوز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

باريس: اختارت لجنة تحكيم عالمية مستقلة مؤلفة من عدد من الإعلاميين المصور الصحافي المصري محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، للحصول على جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2018.



وقد ألقي القبض على المصور الصحافي أثناء قيامه بتغطية مظاهرة ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وأودع في السجن منذ 14 أغسطس 2013.

وفي بداية العام 2017، طالب المدعي العام المسؤول عن ملفه بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه. هذا وقد صنف فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقاله، واحتجازه بأنه تعسفي ومناهض للحقوق والحريات التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



من جهتها صرحت ماري ريسا، رئيسة لجنة التحكيم بأن "اختيار محمود أبو زيد يشيد بشجاعته، نضاله والتزامه بحرية التعبير".



سيجري تسليم الجائزة يوم 2 مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيف غانا فعاليّاته لهذا العام، ويحمل شعار "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون".



تجدر الإشارة إلى أن جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة تكرم الأشخاص والمنظمات والمؤسسات التي تساهم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة وتحفيزها في كلّ مكان في العالم، لا سيّما هؤلاء الذين يتحدّون المخاطر لتحقيق هذه الغاية. وتحمل الجائزة هذا الاسم تكريمًا لغييرمو كانو إيسازا، وهو صحافي كولومبي اُغتيل أمام مقر صحيفته الإسبيكتادور في بوغوتا يوم 17 ديسمبر 1986.



يحصل الفائز بالجائزة على 25 ألف دولار. هذا ويقوم بتمويل الجائزة مؤسسة غيرمو كانو (كولمبيا)، ومؤسسة سانومات هيلزينغن (فنلندا)، وصندوق ناميبيا للإعلام.





