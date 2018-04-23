اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للمصور المصري المعتقل شوكان

ألقت السلطات المصرية القبض على شوكان في أغسطس/آب 2013، ولا يزال محبوسا حتى الآن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منح المصور الصحفي المصري المعتقل محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على شوكان في 14 أغسطس/آب 2013 بينما كان يغطي فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية، في شمال شرق القاهرة، ولا يزال محبوسا حتى الآن.

وقالت ماريا ريسا، رئيسة اللجنة التي تمنح الجائزة إن "اختيار محمود أبو زيد جاء تقديرا لشجاعته ومقاومته والتزامه بحرية التعبير".

وكانت مصر قد انتقدت اعتزام اليونسكو منح الجائزة لشوكان الذي يحاكم بـ"تهم جنائية"، معتبرة أن هذا الأمر يمثل "استخفافا بدولة القانون وتسيسسا للمنظمة الدولية".

وعبرت الخارجية المصرية، في بيان نُشر أمس، عن "أسفها الشديد" لنية اليونيسكو منح الجائزة لشوكان، معتبرة أن ذلك يأتي بدافع من "منظمات غير حكومية تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان المسلمين".

وأعلنت اليونسكو إنها ستمنح شوكان الجائزة، التي تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار، في الثاني من مايو/أيار بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.