بريطانيا تحتفي بالأمير الخامس على خط العرش

نصر المجالي: احتفلت بريطانيا وعائلتها الملكية، بأمير جديد سيكون الخامس على خط العرش، حيث أعلن قصر كينزنغتون يوم الإثنين أن دوقة كمبردج كيت زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا انجبت مولودا ذكرا في مستشفى لندني يوم الاثنين ليكون ثالث أبناء الزوجين الملكيين.

وقال قصر كينزنغتون إن الولادة تمت الساعة 1001 بتوقيت غرينتش وإن المولود يزن 3.8 كيلوغرامات. وهو يأتي الثالث بعد الأمير جورج الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، والأميرة تشارلوت والتي تبلغ من العمر عامين.

وأضاف القصر في بيان أن الأمير وليام حضر الولادة في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت كيت أيضًا طفليهما جورج وتشارلوت. وقال إنه تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين وابتهجوا بالخبر السعيد.

يذكر أن الأمير تشارلز هو الأول في خط وراثة العرش البريطاني يليه نجله الأكبر وليام والأمير الصغير جورج والأميرة الصغيرة تشارلوت ثم الأمير الجديد.

وليام وكيت وتحية امام المستشفى

الاسم لاحقا

وذكر قصر كينزنغتون أن اسم الأمير الجديد سيعلن في الوقت المناسب. وكانت المراهنات تشير إلى أن ألبرت وأرثر وجاك وفريد هي الأسماء المرجحة لو كان المولود ذكرًا.

وعملا بالتقاليد الملكية سيتم الإعلان الرسمي عن اسم المولود بوضع إشعار على حامل في مقدمة ساحة قصر باكنغهام مقر الملكة في لندن.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي "أحر التهاني لدوق ودوقة كمبردج على ولادة الصبي، و أتمنى لها كل السعادة في المستقبل".

وبولادة الأمير الجديد يصبح الأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام فهو السادس في الترتيب، وسيتزوج هاري من الممثلة الأميركية ميغان ماركل في شهر مايو المقبل.

يشار إلى أن كيت كانت التقت وليام في 2001 في جامعة سان أندروز، وأعلنا خطبتهما في 16 نوفمبر 2010، وكانت حضرت العديد من المناسبات الملكية الهامة قبل زواجها منه في 29 أبريل 2011 في كنيسة وستمنستر، وأقيمت مراسم الزفاف في 29 أبريل 2011، وقد منحتها الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير ويليام لقب دوقة ودوق كامبريدج.

ولكيت المولودة العام في مدينة ريدنغ العام 1981، تأثير كبير على الموضة البريطانية والأميركية، والتي اصطلح على تسميتها "تأثير كيت ميدلتون"، ففي عام 2012 اختيرت كواحدة من "أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم" من قبل مجلة (تايم).

وليام والامير جورج والأميرة شارلوت