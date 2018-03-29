ليفربول يدرس مكافأة محمد صلاح نظير تألقه وإخلاصه لقميص الفريق

إدارة "الليفر" سترفع الراتب الأسبوعي للهداف المصري من 90 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف جنيه إسترليني

أكدت تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة نادي ليفربول الإنكليزي تدرس جدياً مكافأة المهاجم المصري محمد صلاح نظير تألقه اللافت مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، حتى بات أفضل هداف للنادي والدوري الإنكليزي والدوريات الأوروبية.

وبحسب تلك التقارير، فإن إدارة "الليفر" سترفع الراتب الأسبوعي للهداف المصري من 90 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف جنيه إسترليني ليصبح راتبه ضمن الرواتب العشرة الأعلى في الدوري الإنكليزي الممتاز.

كما أكدت ذات التقارير أن خطوة ليفربول جاءت بعدما عبر صلاح عن وفائه للفريق ورفضه فكرة ترك قلعة "الآنفيلد رود" والانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني ، بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح في الصيف المنصرم من نادي روما الإيطالي في واحدة من أغلى صفقاته وأنجحها بعدما بلغت قيمتها 34 مليون جنيه إسترليني ليتألق مع "الليفر" بشكل استثنائي، ويتمكن من تصدر ترتيب الهدافين في إنكلترا وأوروبا برصيد 28 هدفاً متفوقاً على ألمع المهاجمين ويقترب من التتويج بجائزتي "الحذاء الذهبي" و جائزة "أفضل لاعب في الدوري ".