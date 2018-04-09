لاعبو أرسنال الأكثر تهديفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز

كشفت تقارير بريطانية أن لاعبي نادي أرسنال هم الأكثر تهديفاً في مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز خلال منافسات الموسم الجاري (2017-2018)، بعد مرور 32 جولة من عمر المسابقة.

وبحسب الأرقام التي نشرتها صحيفة " ذا صن " البريطانية، فقد تناوب على تسجيل أهداف الأرسنال 17 لاعباً وقعوا على 59 هدفاً، يأتي على رأسهم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل 10 اهداف، مع تواجد خمسة لاعبين سجل كل منهم هدفاً وحيداً، فيما سجل المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز 7 اهداف قبل ان يترك النادي وينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في شهر يناير الماضي.

وتناوب على تسجيل أهداف نادي واتفورد 16 لاعباً سجلوا 42 هدفاً، أما تشيلسي الذي أحرز 54 هدفاً، فقد وقع عليها 15 لاعباً منهم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي أحرز 11 هدفاً.

اما المتصدر نادي مانشستر سيتي فقد سجل 90 هدفاً حتى الآن، بأقدام 12 لاعباً منهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي سجل 21 هدفاً ، فيما أحرز زميله رحيم ستيرلينغ 16 هدفاً .

وبدوره، سجل لاعبو ليفربول 75 هدفاً بواسطة 13 لاعباً ، منهم المهاجم المصري محمد صلاح الذي سجل بمفرده 29 هدفاً ، مما جعله يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز وبقية الدوريات الأوروبية.

اما لاعبو نادي توتنهام هوتسبير فكانوا الأقل إحرازاً للأهداف بين الأندية الستة الكبار، بواقع 9 لاعبين فقط ، تناوبوا على تسجيل 64 هدفاً منها 24 هدفاً حملت توقيع هدافه الإنكليزي هاري كين .

اما اقل الفرق تسجيلاً من حيث عدد اللاعبين الهدافين بين الفرق العشرين، فإننا نجد كلاً من برايتون أند هوف ألبيون وهدرسفيلد تاون بثمانية لاعبين فقط، حيث سجل الأول 29 هدفاً ، بينما أحرز الثاني 26 هدفاً.