فيورنتينا حقق هذا الإنجاز في الفترة التي اعقبت رحيل قائده دافيدي استوري الذي توفي بسكتة قلبية في الرابع من شهر مارس الماضي

حقق نادي فيورنتينا إنجازاً تاريخياً في تاريخ مشاركته ببطولة الدوري الإيطالي بعدما سجل 6 انتصارات متتالية في "الكالتشيو" للمرة الأولى منذ موسم (1959-1960).

وكان الإنجاز الذي حققه "الفيولا" هو الإنجاز الذي لم ينجح في تحقيقه حتى الجيل الذهبي للنادي في التسعينات بقيادة الهداف الارجنتيني المهاجم غابرييل باتيستوتا رغم انه كان ينافس بقوة على لقب الدوري المحلي وخاض مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيورنتينا حقق هذا الإنجاز في الفترة التي اعقبت رحيل قائده دافيدي استوري الذي توفي بسكتة قلبية في الرابع من شهر مارس الماضي ، قبل إقامة مباراة فريقه امام اودينيزي في الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة ، و هو ما جعل الصحيفة تُجير هذا الإنجاز إلى "روح القائد" التي حفزت زملاءه على تقديم افضل ما لديهم ، لتحقيق الانتصارات التي من شأنها ان تخفف الحزن الذي اصاب كافة المنتسبين للنادي وخاصة أفراد عائلته.

ولم يخسر فيرونتينا في الدوري الإيطالي منذ هزيمته من متصدر البطولة نادي يوفنتوس في الجولة الرابعة والعشرين بنتيجة هدفين نظيفين على ارضه، قبل ان يتعادل مع أتلانتا في الجولة الموالية.

ومنذ الجولة السادسة والعشرين وحتى الجولة الواحدة والثلاثين، حققت كتيبة المدرب ستيفانو بيولي 6 انتصارات متتالية ضد أندية فيرونا واودينيزي و بينفينتو و تورينو و كروتوني وأخيراً ضد روما في الأولمبيكو وهو من اروع انتصار "الفيولا" .

وتوقف سجل إنتصارات فيورنتينا بعدما تعادل سلبياً أمام ضيفه نادي سبال المتواضع في الجولة الثانية والثلاثين أمس الأحد قبل ان يستقبل مجدداً نادي لاتسيو في في الجولة الثالثة والثلاثين.

ونجح فيرونتينا في الصعود إلى المركز السابع في سلم الترتيب العام برصيد 50 نقطة، وهو ما يضمن له البقاء مبكراً ويمنحه تأشيرة لخوض غمار الدوري الأوروبي، حتى أنها تبقى على آماله في المنافسة على احدى البطاقات الأربع، التي تسمح لاصحابها بخوض غمار بطولة دوري أبطال أوروبا طالما ان الفارق الذي يفصله عن المركز الثالث والرابع ، قد وصل إلى 10 نقاط فقط قبل سبع جولات عن نهاية منافسات البطولة ، إذ لا تزال امامه 21 نقطة ممكنة.