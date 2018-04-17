برشلونة وإشبيلية يتعثران في البروفة الأخيرة قبل نهائي الكأس

تعثر برشلونة المتصدر واشبيلية خارج قواعدهما في البروفة الاخيرة قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم المقررة السبت المقبل، فتعادل الاول مع مضيفه سلتا فيغو 2-2، والثاني مع مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا سلبا الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

واكتفى برشلونة الذي كان يمني النفس بكسب النقاط الثلاث للاقتراب اكثر من استعادة اللقب من غريمه التقليدي ريال مدريد، بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 83 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن مطارده المباشر اتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد الخميس المقبل.

- تعديلات بالجملة -

واجرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي تعديلات عدة على التشكيلة ترقبا للمباراة النهائية لمسابقة الكأس المقررة على ملعب "ميتروبوليتانا" الخاص باتلتيكو مدريد، فغاب الثلاثي جيرار بيكيه واندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتس بعدما قرر اراحتهم، وبقي الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز وجوردي البا وسيرجي روبرتو والفرنسي صامويل اومتيتي على مقاعد البدلاء.

وعلى غرار مواجهاته لبرشلونة على ارضه، كان سلتا فيغو الطرف الافضل وضغط مرات عدة على المرمى الكاتالوني وكاد يسجل أهدافا بالجملة لولا تألق حارس المرمى الدولي الالماني مارك اندريه تير شتيغن الذي تصدى لمحاولات عدة خصوصا لياغو أسباس.

وجسد سلتا فيغو عقدته لبرشلونة في فيغو حيث لم يفز الفريق الكاتالوني في زياراته الخمس الاخيرة لملعب بالايدوس. وسقط برشلونة في زيارتيه الأخيرتين في الدوري 1-4 عام 2015 و3-4 عام 2016، كما اكتفى بالتعادل في زيارته الأخيرة الى هذا الملعب في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس (1-1 ذهابا قبل أن يفوز ايابا 5-صفر)، وقبلها تعادل في الدوري 2-2.

وامام الضغط الهائل لاصحاب الارض، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عبر الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي (36)، بيد ان المدافع جوني كاسترو ادرك التعادل قبل دقيقة من نهاية الشوط الاول.

ولجأ فالفيردي الى خدمات ميسي وسيرجي روبرتو بعد ساعة من اللعب ونجح في التقدم للمرة الثانية عبر باكو الكاسير (64)، لكن الفريق الكاتالوني تلقى ضربة موجعة بطرد سيرجي روبرتو (71)، فإستغل اصحاب الارض النقص العددي وأدركوا التعادل عبر قائدهم ياغو أسباس (82).

وانقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة أسباس في الدقيقة 20، وكاد البرازيلي باولينيو أن يسجل لبرشلونة عندما تلقى كرة داخل المنطقة، فسددها قوية بيمناه بيد انها ارتطمت بقدم احد المدافعين وتحولت الى ركنية تابعها باولينيو برأسه فارتدت من القائم الايمن.

واهدر برايس منديز فرصة ذهبية اثر تلقيه كرة من أسباس فسددها بجوار القائم الايمن لتير شتيغن (28) الذي تابع تألقه وابعد تسديدة منديز من داخل المنطقة ببراعة الى ركنية (34).

- هدف اول لديمبيلي في اسبانيا -

ونجح ديمبيلي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من الكاسير اثر هجمة مرتدة قادها البرازيلي فيليبي كوتينيو، فسددها الدولي الفرنسي قوية على الطائر بيسراه من خارج المنطقة اسكنها على يسار الحارس (36).

وهو الهدف الاول لديمبيلي في الدوري هذا الموسم، والثاني في مختلف المسابقات بعد هدفه في مرمى تشلسي الانكليزي في ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ونجح كاسترو في ادراك التعادل اثر تلقيه كرة عرضية زاحفة من الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميز، فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (44).

ودفع فالفيردي بسيرجي روبرتو وميسي مكان البرتغالي اندريه غوميز وكوتينيو (60).

ونجح برشلونة في التقدم مجددا عندما مرر البرتغالي نيلسون سيميدو كرة عرضية تابعها باولينيو بيسراه وأكملها الكاسير داخل المرمى (64).

وكاد اسباس يدرك التعادل من تسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر لتير شتيغن (66).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بطرد سيرجي روبرتو اثر عرقلته اسباس خلال انطلاقته السريعة نحو المرمى (71).

وهي البطاقة الحمراء الاولى التي يتلقاها لاعب من برشلونة في الليغا منذ طرد البرازيلي نيمار، المنتقل الصيف الماضي الى باريس سان جرمان الفرنسي، في المباراة ضد ملقة الموسم الماضي عندما مني الفريق بخسارته الاخيرة في الدوري (40 مباراة، منذ نيسان/ابريل 2017).

وانبرى اسباس للركلة الحرة المباشرة ابعدها المدافع الكولومبي ياري مينا في توقيت مناسب (72).

ونجح أسباس في ادراك التعادل في الدقيقة 82 اثر تلقيه تمريرة من البديل ايمري مور حاول تير شتيغن ابعادها، لكنها ارتدت من يد اسباس وعانقت الشباك (82).

وهو الهدف الـ20 لاسباس في الدوري فعزز موقعه في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

وأهدر البديل الارجنتيني لوكاس بورييه فرصة تسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة من اسباس داخل المنطقة، فتلاعب بالمدافع الفرنسي لوكاس ديني وسددها في قدم تير شتيغن قبل ان يبعدها المدافع الفرنسي (89).

- اشبيلية يواصل نزيف النقاط -

وفي المباراة الثانية، واصل اشبيلية نزيف النقاط بتعادله للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ويعود الفوز الاخير لاشبيلية الى 3 آذار/مارس الماضي عندما تغلب على اتلتيك بلباو بثنائية نظيفة.

وعزز اشبيلية موقعه في المركز السابع برصيد 48 نقطة بفارق الاهداف خلف فياريال الذي يستضيف ليغانيس لاحقا.

في المقابل، اهدر ديبورتيفو لا كورونيا فرصة لعبه على ارضه وامام جماهيره لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في سعيه الى الابتعاد عن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية، فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتستكمل المرحلة غدا الاربعاء بلقاءات اسبانيول مع ايبار، وفالنسيا مع خيتافي، وريال مدريد مع اتلتيك بلباو، على ان تختتم بعد غد الخميس بلقاءات الافيس مع جيرونا، وليفانتي مع ملقة، وريال بيتيس مع لاس بالماس.