صلاح وخمسة لاعبين من سيتي في التشكيلة المثالية للبريميرليغ

اختير النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم لهذا الموسم، والتي عادت خمسة مراكز فيها للاعبي مانشستر سيتي الذي حسم لقب 2017-2018 لصالحه، بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الأربعاء.

وبرز صلاح (25 عاما) بشكل كبير في موسمه الأول مع ليفربول بعد انضمامه الى صفوفه في صيف 2017 قادما من روما الايطالي. ويتصدر اللاعب الدولي حاليا ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 30 هدفا، وسجل 40 هدفا لنادي "الحمر" في مختلف المسابقات.

وهيمن لاعبو سيتي الذي قاده المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا هذا الموسم الى لقب خامس في بطولة انكلترا وثالث منذ بدء اعتماد الدوري الممتاز (موسم 1992-1993)، على التشكيلة المثالية، يتقدمهم البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني دافيد سيلفا والارجنتيني سيرخيو أغويرو.

أما غريم سيتي مانشستر يونايتد، فاكتفى بلاعب واحد في التشكيلة هو حارسه الاسباني دافيد دي خيا، بينما كان توتنهام هوتسبر الوحيد بين الأندية المتبقية، الذي حظي بأكثر من لاعب في التشكيلة، وذلك عبر مهاجمه هاري كاين، والدنماركي كريستيان اريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن.

وباستثناء لاعب سيتي الألماني لوروا سانيه، ضمت التشكيلة المثالية كل اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في الدوري الانكليزي، وهم صلاح ودي بروين وأغويرو ودي خيا وكاين. ومن المقرر ان يقام حفل منح الجائزة الأحد المقبل في لندن.

وفي ما التشكيلة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

الدفاع: كايل ووكر والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، البلجيكي يان فيرتونغن (توتنهام)، والاسباني ماركوس ألونسو (تشلسي)

خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبر)

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).