محمد صلاح يبحث عن موقع في تاريخ ليفربول

يضع النجم المصري محمد صلاح نصب عينيه تحطيم الرقم القياسي للويلزي ايان راش، صاحب أكبر عدد من الاهداف في موسم واحد مع نادي ليفربول الانكليزي.

ونجح صلاح حتى الان بتسجيل 40 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما هز شباك بورنموث السبت. واصبح على بعد 7 أهداف من معادلة رقم راش البالغ 47 هدفا في موسم 1983-1984.

ويبقى لصلاح مع ليفربول أربع مباريات في الدوري الانكليزي في كرة القدم ومباراتان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ضد فريقه السابق روما الايطالي.

وقال صلاح لقناة رابطة الدوري "هناك فرصة كبيرة لتحطيم الرقم، أن أكون الرقم واحد في فريق مثل ليفربول فهذا أمر رائع".

وتابع "سأكون سعيدا جدا اذا حطمته. أنا سعيد بالاهداف الاربعين، أريد مواصلة التسجيل، أريد أن أكون الرقم واحد لتحطيم الرقم. من الرائع رؤية اسمك الى جانب اساطير ناد مثل ليفربول".

وينافس صلاح على لقب أفضل لاعب في الدوري، لكنه يصر على تقديم لعب جماعي مع فريقه "سأحاول كل جهدي لتحطيم الرقم، لكن كما قلت من قبل نلعب 11 لاعبا وأنا ألعب من أجل الفريق".