كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن قميص، يحمل حسابات اللاعبين على موقع التواصل الاجتماعي"إنستغرام"، بدلاً من أسمائهم.

وأظهرت الصور بحسب صحيفة "صن" البريطانية، قمصان نادي إنتر ميلان في غرفة تغيير الملابس، قبل المباراة التي جمعت الفريق، مساء الثلاثاء مع ضيفه نادي كالياريي، لحساب الجولة ال33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت بفوز كبير للأنتر برباعية نظيفة.

وجاء الكشف عن القمصان الجديدة لنادي انتر ميلان احتفالا بليلة الإنتر للتواصل الاجتماعي InterSocialNight".

يُشار أنّ لاعبي الأنتر لم ولن يرتدوا تلك القمصان في المباريات الرسمية للفريق .