إيكاردي يعادل رقم رونالدو وإبراهيموفيتش

نجح اللاعب الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائد نادي إنتر ميلان، في معادلة رقم أسطورتي الفريق، البرازيلي رونالدو والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش، بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسمٍ واحدٍ لمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل إيكاردي إلى غاية الآن 25 هدفاً في مسابقة "الكالتشيو" للموسم الجاري ( 2017-2018)، بعد وقّع هدفاً واحداً من الأربعة التي فاز بها انتر ميلان على ضيفه كالياري (4-0)، لحساب الجولة ال33 من الدوري الإيطالي.

ووفقاً لموقع "بليتشر ريبورت" الإيطالي، فقد عادل إيكاردي، البالغ من العمر 25 عاماً، الرقم القياسي لأسطورتي إنتر ميلان، البرازيلي رونالدو الذي سجل 25 هدفا في موسم 1997-1998، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي حقق نفس الرقم في موسم 2008-2009.

وبامكان ماورو إيكاردي الإنفراد بهذا الرقم المميز، بحكم بقاء 5 جولات عن نهاية مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

وسجل إيكاردي49 هدفا خلال 63 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي، أي بمعدل (1.285) هدف في كل مباراة .