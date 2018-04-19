فيفا يعاقب أندية عدة بينها العربي القطري لمخالفة قاعدة عقود اللاعبين

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرق بنفيكا وسبورتينغ لشبونة البرتغاليين وسلتا فيغو ورايو فايكانو الاسبانيين والعربي القطري بسبب مخالفاتها لعقود اللاعبين خصوصا قاعدة عقود اللاعبين التي تقضي بعدم وجود طرف ثالث.

ومنع الفيفا منذ الأول من أيار/مايو 2015، ملكية طرف الثالث للحقوق اللاعبين الاقتصادية.

وفرض الاتحاد الدولي على بنفيكا وسبورتينغ لشبونة غرامة مالية بقيمة 125 الف يورو و91 الف يورو على التوالي للجوئهما الى الطرف الثالث في التعاقد مع اللاعبين (صفقتان لكل منهما)، في "تحد لاستقلالية الأندية".

وغرم سلتا فيغو ورايو فايكانو الذي يلعب في الدرجة الثانية 65 الف يورو و55 الف يورو تواليا.

ولخرقه القوانين المتعلقة بانتقالات اللاعبين وعقود اللاعبين القصر، فرض فيفا غرامة مالية كبيرة على اتحاد لاوس قيمتها 575 الف يورو.

من جهته، غرم العربي القطري 156 الف يورو لخرقه القوانين المرتبطة بالقوانين الناظمة لقاعدة وانتقالات اللاعبين، حيث أبرم عقودا عديدة مكنت طرفا ثالثا من التأثير على استقلالية النادي في خرق للفقرتين 4 و5 من الفصل 18 من القانون الناظم لانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى انتهاك السرية والفشل في إدخال معلومات صحيحة وإلزامية في النظام الدولي لمطابقة الانتقالات في إطار عمليات انتقال سبعة لاعبين مختلفين.

ولم يحدد الفيفا أسماء اللاعبين المعنيين بهذه المخالفات.