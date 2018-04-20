GMT 21:58 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 22:05 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

اسبانيول يقيل مدربه كيكي فلوريس

أ. ف. ب.
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أعلن نادي اسبانيول الجمعة اقالة مدرب فريقه كيكي سانشيز فلوريس والمدير الرياضي جوردي لاردين بعد النتائج السيئة في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاء في بيان اسبانيول "اتخذ النادي هذا القرار بسبب نتائج الفريق الاول، ومع رغبة واضحة بالذهاب الى المباريات المتبقية من هذا الموسم والاستعدادات لموسم 2018-2019 في افضل الظروف".

وكان كيكي فلوريس (53 عاما) تولى تدريب اسبانيول في حزيران/يونيو 2016، وقاده الى المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي، وهو اعلى مركز له منذ اكثر من عشرة اعوام.

لكن الفريق يحتل المركز السادس عشر قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، ولم يحسم بقاءه في الدرجة الاولى حتى الان.

وعين اسبانيول دافيد كاليغو مدرب فريق الاحتياط مؤقتا بدلا من كيكي فلوريس، وسيبدأ مشواره في دربي كاتالوني ضد جيرونا الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين.


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