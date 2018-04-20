مونشنغلادباخ يبقي على حظوظه الأوروبية

أبقى بوروسيا مونشنغلادباخ على حظوظه بالمشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل، بفوزه السهل على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة المانيا لكرة القدم.

وسجل الاهداف لارس ستيندل (8) والبرازيلي رافاييل (35) وكريستوف كرامر (44).

رفع مونشنغلادباخ صاحب المركز الثامن رصيده الى 43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف اينتراخت فرانكفورت السابع وهوفنهايم السادس.

ويشارك السادس والسابع في الدوري الالماني في يوروبا ليغ، في حين يتأهل الاربعة الاوائل مباشرة الى دوري الابطال.

وتستكمل المرحلة السبت، فيلعب لايبزيغ مع هوفنهايم، اينتراخت فرانكفورت مع هرتا برلين، هامبورغ مع فرايبورغ، هانوفر مع بايرن ميونيخ البطل، شتوتغارت مع فيردر بريمن، وبوروسيا دورتموند مع باير ليفركوزن.

وتختتم المرحلة الاحد حيث يلتقي اوغسبورغ مع ماينتس، وكولن مع شالكه.

وكان بايرن ميونيخ حسم اللقب قبل اسبوعين للموسم السادس على التوالي.