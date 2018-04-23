GMT 12:12 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 12:23 2018 الإثنين 23 أبريل  :آخر تحديث

مونديال 2018: الكاف سيساهم في استعدادات كل منتخب بـ500 الف دولار

أ. ف. ب.
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أعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) احمد احمد ان الاتحاد القاري سيساهم في استعداد المنتخبات الافريقية الخمسة المشاركة في كأس العالم 2018، بمبلغ 500 الف دولار لكل منها.

وقال احمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاحد في القاهرة حيث مقر الاتحاد الافريقي للعبة، "على المستوى الكروي، كل اتحاد يساعد منتخب بلاده ونحن أيضا وراءهم".

واضاف "اننا نقدم مساهمتنا في الاعداد بمبلغ بسيط ولكن هذه هي إمكانياتنا (...) ساهمنا بنحو 500 الف دولار لكل منتخب"، أي لمصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس.

وردا على سؤال حول فرصة منتخب افريقي في التتويج باللقب العالمي من عدمه، قال أحمد: "إنها أمنية، صلاة كل مواطن أفريقي. وبعد ذلك، فإن تحقيقها سيكون على أرضية الملعب".


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