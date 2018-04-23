قال جيروم بواتنغ مدافع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم قبل يومين من اللقاء المنتظر لفريقه على ملعبه في "أليانز أرينا" أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أنه "من المستحيل "خنق" رونالدو كليا (...) ولا يمكننا إيقافه إلا كفريق".

واضاف في حديث إلى مجلة "كيكر" الألمانية في عددها الصادر الإثنين "في مطلق الأحوال يحصل على فرص خلال المباراة، لأنه يطلب الكرة بشكل رائع ولديه التوقيت الممتاز" و"إضافة إلى ذلك، فان اسلوب لعب ريال يعتمد عليه".

واضاف اللاعب الدولي الألماني الذي يخشى من القوة الجماعية للنادي الملكي "لذا كفريق، من المهم للغاية أن نبقى موحدين (...) وأن نترك له أقل المساحات الممكنة".

وأشار بواتنغ إلى أن "إسكات رونالدو ليس سوى 50 بالمئة فقط من العمل، لأن بقية اللاعبين جيدون للغاية".

ولم تأت كلمات بواتنغ من فراغ، فذكرى الخسارة القاسية أمام الريال الموسم الماضي في الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بنتيجة إجمالية للمباراتين 3-6 ما زالت تؤرق مضاجع النادي البافاري. حينها سجل رونالدو 5 أهداف من أصل أهداف فريقه الستة مع "دوبليه" ذهابا في ميونيخ و"ثلاثية" (هاتريك) إيابا في مدريد.

وقال بواتنغ "المهاجم لا يمكن أن يكون أكثر إكتمالا من رونالدو. القدم اليسرى والقدم اليمنى والرأس، هو يسيطر على كل شيء. أمام المرمى، إنه آلة".