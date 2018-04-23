أرسنال يعلن إصابة المصري النني في رباط الكاحل

اعلن نادي ارسنال الانكليزي لكرة القدم الاثنين ان لاعب وسطه الدولي المصري اصيب في رباط كاحل قدمه اليسرى خلال المباراة التي فاز فيها على وست هام يونايتد 4-1 ضمن الدوري المحلي، لكنه يأمل بعودته قبل نهاية الموسم.

واصيب النني في الشوط الاول وخرج من ملعب "الامارات" اثر اشتراك مع لاعب وست هام مارك نوبل، وقال المدرب الفرنسي لارسنال ارسين فينغر بعد المباراة "الاصابة تبدو سيئة".

لكن النادي اللندني يأمل بعودة اللاعب البالغ 25 عاما قبل نهاية الموسم والمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال 2018 في روسيا.

وقال ارسنال في بيان "استنادا الى الصور المقطعية التي اجريت الاحد والاثنين، نستطيع ان نؤكد ان النني تعرض لضرر في رباط كاحل قدمه اليسرى".

واضاف "نأمل بأن يعود محمد الى صفوف ارسنال مجددا هذا الموسم، ونحن على اتصال منتظم مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، مشيرا الى ان "لاعب الوسط اصيب قبيل نهاية الشوط الاول في المباراة التي فاز فيها ارسنال 4-1 على وست هام يونايتد".

وكان النني وقع مؤخرا عقدا جديدا طويل الامد مع ارسنال، وهو احد اللاعبين الاساسيين في تشكيلة المدرب فينغر، وقد شارك اساسيا في 26 مباراة هذا الموسم وفي المباريات الاربع الاخيرة في مختلف المسابقات.