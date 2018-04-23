الفيصلي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

بات الفيصلي الأردني أول المتأهلين الى ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نصف نهائي منطقة غرب آسيا) بعد فوزه على ضيفه الانصار اللبناني 1–صفر الاثنين على استاد عمان الدولي.

وحسم الفيصلي بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة في الجولة السادسة الاخيرة التي يحل فيها ايضا الوحدة السوري ضيفا على ظفار العماني، بفضل هدف الالباني البان ميها بتسديدة قوية اطلقها من خارج المنطقة لتسقر الكرة على يمين الحارس ربيع الكاخي (16).

وانهى الفيصلي دور المجموعات بدون خسارة وبرصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الانصار عند 7 نقاط مقابل 5 نقاط لكل من الوحدة وظفار، وتعد مباراتهما تحصيل حاصل بعد خروجهما من المنافسة.

ويلتقي الفيصلي في الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا مع صاحب افضل مركز ثان في المجموعات الثلاث.

وتشتد المنافسة في المجموعة الاولى قبل مباراتي الثلاثاء حيث تجمع الاولى القوة الجوية العراقي الثاني (9 نقاط) وحامل اللقب مع السويق العُماني (من دون نقاط)، والثانية بين المالكية البحريني (7 نقاط) والجزيرة الأردني المتصدر (11 نقطة). وفي المجموعة الثانية، يلتقي العهد اللبناني المتصدر (9 نقاط) مع المنامة البحريني (نقطة واحدة)، والجيش السوري الثالث (6 نقاط) مع الزوراء العراقي الثاني (9 نقاط).

وكان الفيصلي افتتح مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الوحدة 2-2 في عمان، وفاز على الانصار 3-1 في بيروت، وعلى ظفار العماني ذهاباً في عمان 2–صفر وإياباً في مسقط 1–صفر، وعلى الوحدة 2–1 في بيروت.

ويسعى الفيصلي، بطل الدوري المحلي وكأس الأردن في الموسم الماضي، لاستعادة كأس الاتحاد الآسيوي التي توج بها مرتين متتاليتين عامي 2005 على حساب النجمة اللبناني، و2006 على حساب المحرق البحريني.