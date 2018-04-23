رابطة مشجعي ألتراس الأهلي تعلن تجميد نشاطها لأجل غير مسمى

أعلنت رابطة مشجعي فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم (الالتراس) الاثنين تعليق أنشطتها لأجل غير مسمى، حسب ما نشر على صفحة المجموعة على موقع فيسبوك.

وقال منشور على صفحة الالتراس الاهلاوي والتي يتابعها أكثر من مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تم تجميد نشاط الغروب لأجل غير مسمى".

ولم توضح الصفحة اية اسباب وراء القرار.

ويأتي قرار ألتراس أهلاوي بعد أعمال العنف التي وقعت بين أعضاء الرابطة وقوات الأمن عقب مباراة الفريق أمام مونانا الغابونى في دور ال32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا في السادس من آذار/مارس باستاد القاهرة والتي فاز فيها الأهلي 4-0.

وقررت السلطات الامنية مطلع الشهر الجاري نقل مباريات الاهلي من القاهرة إلى ملعب الجيش ببرج العرب في محافظة الاسكندرية شمال البلاد، على خلفية الأحداث التي اسفرت عن بعض الخسائر المادية في الاستاد والقبض على بعض من رابطة المشجعين.

وكانت السلطات المصرية منعت دخول المشجعين الى المباريات المحلية بداية عام 2012، في أعقاب أعمال عنف دامية في استاد بور سعيد خلال مباراة بين الأهلي والنادي المصري، تسببت بمقتل أكثر من 70 شخصا.

وفي 2015، سمحت السلطات بعودة تدريجية للمشجعين الى الملاعب. الا ان ذلك لم يدم سوى لفترة محدودة، بعدما لقي 19 مشجعا لنادي الزمالك على الأقل حتفهم عندما حاولت الشرطة منع مجموعة منهم من دخول مباراة فريقهم ضد فريق إنبي، فأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى تدافع الناس في مدخل ضيق لملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكانت تلك المباراة الأولى من الدوري التي تفتح أمام الجمهور منذ 2012.