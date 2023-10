إيلاف: كشفت بريتني سبيرز أنها أجرت عملية إجهاض لجنينها من جاستن تيمبرلايك، بعد أن شعر المغني الذي يبلغ الآن من العمر 42 عاماً بأنه غير مستعد لأن يصبح أباً.

ويأتي هذا الاعتراف في مذكراتها "The Woman in Me" التي ستطرح في الأسواق في 24 أكتوبر 2023. وأشارت إلى أن الحمل كان مفاجأة، لكنه لم يكن أمراً سيئاً.

كانت علاقة سبيرز وتيمبرلايك بين عامي 1999 و2002، قبل أن تنتهي بعد عامين من الحمل، بسبب شك الأخير بتعرضه للخيانة.

قالت سبيرز لمجلة People: "لقد أحببت جاستن كثيرًا". "كنت أتوقع دائمًا أن يكون لدينا عائلة معًا في يوم من الأيام. وحدث هذا في وقت أبكر بكثير مما كنت أتوقعه، لكن جاستن بالتأكيد لم يكن سعيدًا بشأن الحمل. وقال إننا لسنا مستعدين لإنجاب طفل في حياتنا ، أننا كنا صغارًا جدًا."

وتابعت سبيرز: "أنا متأكدة من أن الناس سوف يكرهونني بسبب هذا، لكنني وافقت على عدم إنجاب الطفل". "لا أعرف إذا كان هذا هو القرار الصحيح. لو ترك الأمر لي وحدي، لم أكن لأفعل ذلك أبدًا، ومع ذلك كان جاستن متأكدًا تمامًا من أنه لا يريد أن يصبح أبًا".

ويقال إن تيمبرليك يشعر بالقلق الشديد بشأن ما قد تكتبه حبيبته السابقة في مذكراتها، التي توثق علاقتهما معًا جزئيًا.

قال أحد المطلعين للصفحة السادسة: "أن الكتاب لا يستهدف أيذاء أحد".

تمبرلايك اضطر إلى إصدار اعتذار لسبيرز بعد فيلم وثائقي استقصائي أنتجته صحيفة نيويورك تايمز، والذي درس المزاعم كجزء من تحليل لكيفية تفاعل وسائل الإعلام معها، وبلغت ذروتها في انهيارها في عام 2007.



وكتب على موقع إنستغرام حينها معتذرا لسبيرز: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن أخطائي في كل هذا وأن أكون جزءا من عالم يرفع ويدعم". "أنا أهتم بشدة برفاهية الأشخاص الذين أحبهم وأحببتهم. يمكنني أن أفعل ما هو أفضل وسأفعل ما هو أفضل."

على الرغم من أنها لم ترد أبدًا على منشوره، إلا أنها نشرت منذ ذلك الحين صورًا لهما من وقت لآخر واستمعت إلى موسيقاه.

لماذا حلقت شعرها عام 2007؟

Britney Spears for the first time explains why she shaved her head



"I’d been eyeballed so much growing up. I’d been looked up and down, had people telling me what they thought of my body, since I was a teenager. Shaving my head and acting out were my ways of pushing back" pic.twitter.com/cFzi8ASDfM