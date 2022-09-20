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إيلاف: طرحت دار "Soeren Le Schmidt" مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2023 والتي تجمع بين البساطة والمظهر العصري.

أقيم العرض في المنطقة الدنماركية الشهيرة "Refshaleøen" في كوبنهاغن ، والمعروفة بتاريخها الصناعي المطل على ميناء كوبنهاغن.

ن المفترض أن تخلق القسوة الصناعية للموقع تباينًا مع الأناقة والعناصر المعمارية للتصميمات.

تركز المجموعة أكثر من أي وقت مضى على ملابس السهرة والفساتين والبدلة، والتي تتطلب تباينًا عند اختيار المكان.

لرفع الشعور بالأناقة والبساطة في المجموعة، كانت جوقة الإنجيل تؤدي أكابيلا خلال العرض وترتدي أردية مصممة خصيصًا من تصميم Soeren Le Schmidt.

كانت الفكرة هي أخذ خطوط وقطع غير متماثلة ودمجها بشيء غير طبيعي ومثير للدهشة، من خلال الجمع بين فكرة المدرسة القديمة لتصميم الأزياء مع جمالية بصرية أحدث وأكثر من موسيقى الروك أند رول.

كان هذا واضحًا أيضًا ليس فقط من خلال الملابس ، ولكن أيضًا في الشعر والمكياج حيث، أذيبت الفوارق أيضاً بين الملابس الرجالية والنسائية.

يطغى على المجموعة بشكل أساسي الأسود والأبيض مع توظيف لون فاقع يكسر كلاسيكية اللونين الحياديين كما جرت العادة، وإختارت Soeren Le Schmidt - هذه المرة أن يكون اللون الأصفر.

المنسوجات هي كما هو الحال دائمًا بقايا الأقمشة والعناصر المعاد تدويرها من المجموعات السابقة، مع عدد من المواد المضافة مثل الريش والمعادن، مما يخلق رابطًا بين الملابس والمكياج والمجوهرات.