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إيلاف: تتوسّع مجموعة كاليبسو من سان لوران لهذا الموسم مع طرح ثلاث حقائب جديدة مزوّدة بسلسلة تتمتّع بهيكل خفيف ومرن.

وللمرة الأولى، يتم طرح تصميمين بالجلد الحيواني المرن وناعم الملمس بشكل خاص. تتميّز حقيبة كاليبسو بقماش ناعم ومبطّن كما تزادن بشعار سان لوران الأسطوري.

وتسمح سلسلتها المتحرّكة بحملها بطرق مختلفة، فيما تضم الحقيبة جيباً داخلياً مسطّحاً مع سحّاب. تتوفّر الحقيبة في هذا الموسم بنوعين من المواد، وهما الجلد الحيواني باللونين الأسود والأبيض الفنتيدج وقماش الأورجانزا المبطّن بلون غصن الزيتون والأخضر العسلي.