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إيلاف: طرحت علامة ويسترن للمفروشات الإيطالية الشهيرة بتقديم عائلة "أبري" من كاليغاريس.



صممت "مجموعة أبري" من قبل الثنائي الشهير "غابرييل وأوسكار بوراتي" وتعتبر ثورة في تجربة تناول الطعام حيث توفر أقصى درجات الراحة في المنزل.

تتميز طاولة "أبري" الدائرية بسطح رخامي دائري أنيق من السيراميك مدعوم بقاعدة خشبية من خشب الدردار مع أرجل مدببة ودعامة عريضة، متوفرة في حجمين ومجموعة مختارة من التشطيبات الخشبية والسيراميك القابلة للتخصيص.

تستند طاولة "أبري" الخشبية بتصميمها الأنيق على قاعدة خشبية صلبة مع دعامة متقاطعة في كل طرف وأرجل مدببة تحمل سطحا خشبيا معزز بطبقة خارجية معاصرة للحماية.

تتوفر طاولة "أبري" بسطح خزفي مميز يغطي قاعدة عصرية من خشب الدردار وأرجل أنيقة مدببة تدعمها عارضة متقاطعة وتأتي مع العديد من الخيارات القابلة للتعديل حسب الرغبة.

وتُكمل هذه المجموعة الفاخرة كراسي متوفرة بارتفاعين مختلفين ومسند ظهر منحني وجذاب لتوفير أقصى درجات الراحة .





