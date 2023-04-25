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إيلاف: في مجتمع اليوم، أصبحت أهمية المظهر سائدة بشكل متزايد. الرجال والنساء على استعداد لبذل جهود كبيرة لتحقيق المظهر المطلوب، سواء كان ذلك من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية، أو الإجراءات التجميلية، أو روتين العناية بالبشرة.

تُحدث Ouronyx، وهي تقنية متطورة لتحليل البشرة، ثورة في صناعة التجميل من خلال تزويد العملاء بتوصيات مخصصة في غضون ثوانٍ فقط.

تحلل هذه الأداة المبتكرة نوع بشرة العميل وملمسها ولونها وتحدد الاحتياجات المحددة لبشرته. بناءً على التحليل، تُنشئ Ouronyx تقريرًا مخصصًا يحدد أفضل العلاجات والمنتجات لاحتياجات العميل الفردية.

إيلاف تتحدث إلى هالة طه، الدكتورة التجميلية، عن Ouronyx التكنولوجيا المبتكرة وكيف يعمل كل شيء.

ما هو الإجراء من لحظة دخول العميل إلى عيادتك؟

من اللحظة التي نرحب فيها بالعميل في مساحة الاسترخاء لدينا ، فإن الفريق بأكمله مكرس لجعل تجربة كل عميل فريدة وشخصية. لا توجد غرفة انتظار رسمية ، بل أرائك فخمة وقطعة رقمية للفنان دومينيك هاريس ومستشار عميل شخصي سيرشدك خلال الرحلة بأكملها. بالنسبة لنا ، لا يمكن التقليل من الجانب العاطفي لإجراءات الوجه.

تتمثل الخطوة الأولى في الرحلة بقضاء بضع اللحظات للتفكير الشخصي ، والذي يدمج علم النفس وعلم الاجتماع في عملية الاستشارة لأول مرة. ستُطلعك الأفكار المتعلقة بأهدافك العاطفية والسلوكية والاجتماعية ، بجانب أهدافك الجسدية ، على إخبار أطبائنا بأفضل السبل للتعامل معك وتضمن حصولك على النتائج القوية التي تريدها. تستغرق هذه العملية بأكملها حوالي 15-20 دقيقة فقط. بعد الإعداد الأولي ، يتم نقل العملاء إلى منطقة التصوير. نحن فخورون بأن نكون من بين الأوائل الذين يستخدمون أحدث نظام مرئي ثلاثي الأبعاد يسمح للفريق الطبي بقياس كل شيء من عمق التجاعيد ونسبة الحجم وملمس الجلد. نلتقط أيضًا صورًا ثنائية الأبعاد ، ونلتقط الزوايا المختلفة والحركات والتعبيرات الطبيعية. يتم تغذية كل هذه المعلومات مباشرة للطبيب قبل أن يرى كل عميل. يتم توجيه العملاء بعد ذلك إلى أحد أطباء التجميل المتخصصين الرائدين لدينا للاستشارة. الاستشارة هي محادثة مشتركة حيث أنه من المهم بنفس القدر أن يفهم كل عميل ما يتطلعون إلى تحقيقه ومن ثم يقترح الطبيب خطة مخصصة تركز على الأهداف. يمكن للعملاء اختيار القيام بالعلاجات في نفس اليوم أو العودة في الوقت الذي يناسبهم. بعد كل موعد ، سيهتم فنان الماكياج المحترف لدينا باحتياجات العناية بالبشرة للجميع. بدءًا من المرطب وعامل الحماية من الشمس (SPF) بما في ذلك المكياج لمن يرغبون في ترك الشعور بالانتعاش.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لأداة تحليل البشرة من Ouronyx في قدرتها على التخلص من التخمين في العناية بالبشرة.. يرجى توضيح.

نحن فخورون بأن نكون من بين الأوائل الذين استخدموا أحدث نظام مرئي ثلاثي الأبعاد يسمح للفريق الطبي بقياس كل شيء من عمق التجاعيد ونسبة الحجم والجلد. من خلال التقاط مئات الصور لوجه كل شخص ، تنشئ الأداة نموذجًا ثلاثي الأبعاد يسمح للطبيب برؤية المناطق التي توجد بها التجاعيد وعمقها، حيث فقدت البشرة الحجم الطبيعي والبنية في الوجه والتصبغ والوردية.

يمكن تحليل كل منطقة من الوجه على حدة برقم بالملليمتر يُعطى لإظهار مستوى العمق أو فقدان الحجم (الذي يعتمد على مقارنة كل شخص بالآخرين في فئاتهم العمرية). يمكننا رؤية الوجه من زوايا مختلفة وكذلك تحليل أي اختلافات وعدم تناسق بين جانب أو آخر. إنه يسمح للعملاء والأطباء برؤية المناطق المتأثرة التي لا تكون مرئية دائمًا بالعين المجردة. نقوم بإجراء عمليات المسح ثلاثية الأبعاد قبل وبعد العلاج حتى نتمكن أيضًا من تتبع التقدم.

قلت أن "العناية الجيدة بالبشرة تستخدم مزيجًا من العلم والتكنولوجيا وعلم النفس" يرجى التوضيح؟

تجمع Ouronyx بين العلم والفن للحصول على نظرة ثورية على جماليات الوجه. هناك الكثير مما يدخل في مظهر الشخص ، وهذا في النهاية هو كيفية عرض الشخص لشخصيته وأفكاره ومشاعره على العالم الخارجي. على سبيل المثال ، إذا بدوت متعبًا ومملًا من الخارج ، فمن المرجح أن تشعر بهذا الشعور من الداخل. يمكن استخدام تحليل الجلد من Ouronyx لتقديم توصية مخصصة في غضون ثوانٍ لتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من العلاج.

تشجع Ouronyx رحلة اكتشاف الذات لكل شخص من خلال خدماته. بمساعدة الأفراد على الاستفادة من قوة الجمال ، تطمح العلامة التجارية إلى تحقيق نتيجة "أنت وحدك" ، مما يتركك مليئًا بالجمال والحياة والمتعة والتعبير. تختلف Ouronyx عن العيادات الأخرى في المنطقة - من خلال استخدام العلم والتكنولوجيا وعلم النفس ، فإن النتائج لا مثيل لها.

من هم عملاؤك وكيف تصفينهم؟

لدينا مزيج من العديد من العملاء الذين يعيشون في دبي والعديد من المسافرين الزائرين (من أستراليا والولايات المتحدة والهند إلى المملكة العربية السعودية).

يبحث جميع عملائنا عن علاجات منعشة وطبيعية وشخصية من Ouronyx. يعطي عملاؤنا الأولوية للسلامة ويريدون العمل مع أطباء متخصصين ومهرة للغاية ، والذين يركزون فقط على العلاجات التجميلية القابلة للحقن في الوجه. نحن لا نتبع الاتجاهات الجديدة ولكننا نعمل فقط مع بروتوكولات ومنتجات موثوقة وموثقة للغاية والتي تضمن النتائج والأمان.

يسمح هذا النظام للمرضى برؤية محاكاة واقعية لنتائجهم المحتملة قبل الخضوع لأي إجراءات ، مما يمنحهم ثقة أكبر وتحكمًا أكبر في مظهرهم. يعتبر نهج Ouronyx في جماليات الوجه مثالًا رئيسيًا على كيفية مساعدة التكنولوجيا والابتكار للأفراد على تحقيق أفضل ما لديهم مع الحفاظ على ميزاتهم الفريدة.

يبدو أن نهج Ouronyx في تجميل الوجه هو مثال رئيسي على كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار مساعدة الأفراد على تحقيق أفضل ما لديهم مع الحفاظ على ميزاتهم الفريدة.