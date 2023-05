قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يقدم متحف ورشة أوديمار بيغه معرضه المؤقت الجديد بعنوان "مُعقَد ببساطة – Simply Complicated". احتفالًا بإطلاق الساعة الجديدة "كود 11.59 باي أوديمار بيغه ألترا-كومبليكاسيون أونيڤيرسيل RD#4"، يتتبع هذا المعرض المغامرة البشرية وراء المشروع والتحديات العديدة التي ميّزت السنوات السبع التي استغرقها ابتكار أوديمار بيغه لساعة اليد الأكثر تعقيدًا على الإطلاق، كما يُعيد المعرض أيضًا زيارة أونيڤيرسيل - L'Universelle، ساعة الجيب التي تعود إلى العام 1899 والتي ألهمت هذا المشروع بخبرات الأسلاف ومواهب المصنع البشرية وتقنياته المتطورة.



من خلال سلسلةٍ من مقاطع الفيديو ومعروضات أخرى يقتفي معرض "مُعقَّد ببساطة – Simply Complicated" آثار المغامرة البشرية التي أدّت إلى ابتكار أكثر الساعات تعقيداً على الإطلاق من بين تلك التي أنتجتها أوديمار بيغه.

"مُعقَّد ببساطة – SIMPLY COMPLICATED" في قلب المغامرة البشرية

بالإضافة إلى المجموعة الدائمة لدى متحف الورشة في أوديمار بيغه، فإن هذا المعرض المؤقت الجديد يقدّمُ نظرةً مُحببةً على التطوير التقني والإبداعي للساعة الجديدة "كود 11.59 باي أوديمار بيغه ألترا كومبليكاسيون أونيڤيرسيل RD#4"، مما يُتيح للزوار التعمق في المغامرة البشرية غير العادية التي أعطت الحياة لهذه الساعة بما تحويه من تعقيداتٍ ساعاتيةٍ عالية بالإضافةٍ إلى الراحة المُثلى في الارتداء وقراءة المعلومات.

بالاعتماد على الإتقان التاريخي الذي يتمتع به المصنع في مجال التعقيدات الساعاتية، وعلى ثلاثة أجيال من ابتكارات البحث والتطوير، وُلِدَ طراز RD#4 من رغبة فريق أوديمار بيغه في ابتكار ساعة يد ميكانيكية تكون معقدة للغاية وسهلة الاستخدام. عمل المصممون وصانعو التشكيل الهندسي وصُنّاع الساعات والحرفيون معًا لاستكشاف آفاقٍ جديدة، من خلال الجمع بين خبراتهم الخاصة وتوحيدها لدفع حدود فنّ صناعة الساعات إلى ما هو أبعد وأرقى.

تجسّدَت نتائجُ جهودهم الحثيثة في إنشاء الحركة - كاليبر 1000، وهي حركة أوتوماتيكية تضم أكثر من 1100 مكوّن، و40 وظيفة و23 تعقيدًا ساعاتياً، ومن بعض ما تتضمنه: غراند سونيري، وسوبرسونيري، والتقويم الدائم، وكرونوغراف بعقرب الثواني المنفصل – سبليت سكندز، وتوربيون عائم – فلاينغ توربيون. وقد سُمِيَّت على اسم ساعة الجيب " أونيڤيرسيل - L'Universelle " التي تعود إلى العام 1899، والتي تتخذ مكاناً لها في وسط متحف "ميوزيه أتولييه". إن ساعة اليد المعاصرة فائقة التعقيد هذه تفتحُ أبعادًا إبداعية جديدة في عالم صناعة الساعات الفاخرة.

يتيح المعرض للزوّار اكتشافَ هذه المغامرةِ البشريةِ في الصور من خلال شهادات العديد من الحرفيين من المصنع. تبدأ الزيارة بآلة عالمية – Universal Machine، وهي بُنية إنشائية معقدة صممها الفنان باسكال بيتيكس. تُطلِقُ هذه الآلة أصواتاً وحركةً وأضواءً تجذب الزوّار إلى سحر الآلية. في الغرفة التالية، يمكن للزوار الخوض في الجوهر المنشود من التعقيدات من خلال 11 جدارًا زجاجيًا تمثل 11 طبقة من الحركة - كاليبر 1000 حيث يتم عرض المكوّنات عليها. أخيرًا، تتيح المساحة المخصصة لاعتبارات الراحة، في استخدام وظائف الساعة وقراءتها، للزوّار اكتشاف مستوى التعقيد الذي تم إنجازهُ والتحديات العديدة التي واجهتها فِرَق أوديمار بيغه من خلال النماذج والنسخ والرسوم المتحركة التعليمية.

يمكن اكتشاف "مُعقد ببساطة" في المتحف الورشة في أوديمار بيغه - Musée Atelier Audemars Piguet من يناير 2023 حتى نهاية عام 2023.

عرض شامل: دُروسٌ متقدمةٌ في التصميم والإتقان، وزيارات مخصصة للأطفال

بعد الدورة المتقدمة تحت عنوان "أصول رويال أوك – The Origins of the Royal Oak" التي تم إطلاقها في عام 2022، يقدم المتحف الورشة - Musée Atelier للزائرين فرصة المشاركة في درس متقدم بعنوان "التصميم والإتقان - Design & Mastery"، والذي يجمع بين النظرية والتطبيق، وتقتصر هذه التجربة، التي تستغرق أربع ساعات في فترة ما بعد الظهيرة من يوم الخميس، على أربعة أشخاص، حيث تأخذ المتحمسين والذوّاقة في رحلةٍ حصريةٍ إلى قلب الإبداع في صناعة الساعات. يتضمن البرنامج نظرةً على تاريخ التعقيدات الساعاتية والتصميم مع المحفوظات والقِطَع التاريخية، وتجميع حركة ميكانيكية، بالإضافة إلى فصلٍ معلوماتي في تقنيات التشطيب الرمزية المستخدمة في صناعة الساعات الفاخرة.

سيكون الدرس المتقدم "التصميم والإتقان" مفتوحاً للجمهور اعتباراً من شهر يونيو/حزيران 2023.

يقدم ميوزيه أتوليه - Musée Atelier أيضًا جولات تفاعلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 سنوات بعد ظهر يوم الأربعاء. من خلال المزج بين المعارض التعليمية والترفيهية، تم تكييف محتوى هذه الجولة المصحوبة بمرشدين من أجل تجربة ممتعة.

تقومُ الجولة الإرشادية، لمجموعاتٍ تتألف الواحدة منها من ثمانية أطفال، بتقديم تاريخ فالي دو جو وموارده الطبيعية التي أتاحَت تطوير وتقدّم صناعة الساعات. ثم يتم تعريفهم على إنجازات صانعي الساعات الأوائل بالإضافة إلى العائلات المؤسسة لأوديمار بيغه. بعد شرح التعقيدات الساعاتية الرئيسية - أثناء مشاهدة بعض من الساعات الثلاثمئة المعروضة في المتحف - يتخذُ الأطفال مكان صانع ساعات أوديمار بيغه للتمرين العملي. تستمر الجولة بزيارة ورشة الأعمال الحرفية الفنية - Métiers d'Art وتنتهي بتاريخ موجز عن ساعة رويال أوك.

في الوقت نفسه، يمكن لجمهور الشباب اكتشاف الهندسة المعمارية غير العادية للمتحف، والتي تتكون من ورشة العمل الأصلية - حيث أنشأ مؤسسو أوديمار بيغه متجرًا في العام 1875 – مع هيكلٍ زجاجيٍ معاصرٍ للغاية على شكل حلزوني مزدوج تم تصميمه من قِبَل مجموعة BIG - Bjarke Ingels. تقع ورش الإنتاج أيضًا في قلب مساحة المتحف، مما يُتيحُ للزوار الاقترابَ من عالم الحرفيين في المصنع.