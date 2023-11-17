إيلاف: لقد بدأت مسابقة ملكة جمال الكون 2023 بالفعل بتصفياتها من سان سلفادور، وتعطي النسخة الـ72 من المسابقة الكثير مما يمكن الحديث عنه، خاصة المشاركة المتميزة لعارضة الأزياء جين ديبيكا غاريت، ممثلة النيبال، التي تتحدى الصور النمطية في أشهر مسابقات الجمال في العالم. وهي تفعل ذلك من خلال كونها عارضة أزياء ذات حجم زائد، وهو ما يجلب لها الكثير من التقدير، ولكن أيضًا النقد.

خلال التصفيات التي أقيمت يوم الأربعاء 15 نوفمبر، لم تظهر غاريت رشاقتها وأناقتها على المنصة فحسب، بل أدهشت الحضور أيضًا بموقفها الواثق خلال جولة ملابس السباحة. وتتجاوز مشاركتها مجرد عرض أزياء؛ إنه بيان قوي للتمكين.

أصبحت غاريت شخصية رائدة في حركة "الجسم الإيجابي" من خلال تحدي التوقعات المتأصلة في مسابقات ملكات الجمال. إن حضورها في مسابقة ملكة جمال الكون لا يحتفل بالتنوع فحسب، بل يدعو أيضًا إلى قبول الجسم بجميع أشكاله وأحجامه. هدفها واضح: إلهام النساء في جميع أنحاء العالم للفخر بمظهرهن وتحدي معايير الجمال المحددة مسبقًا.