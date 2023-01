قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: إذا كنت تريد أن تعيش حياة أكثر سعادة، فاقرأ كتاب الحياة الجيدة: الدروس المستفادة من أطول دراسة علمية للسعادة في العالم The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness (352 صفحة، منشورات سايمون أند شوستر)، فهو يوفر لك نظرة ثاقبة إلى كيفية تحسين العلاقات لرفاهيتك بشكل عام.

تبسيط مفرط

غالبًا ما تقدم إلينا رسائل خفية وصريحة مفادها أن السعادة بعيدة المنال. إذا حصلنا على الدخل المناسب أو السيارة أو المنزل أو الإجازة، سنكون سعداء. مع ذلك، تظهر الأبحاث أن العلاقات هي المفتاح الحقيقي للسعادة. ما نحتاجه لنكون أكثر سعادة، لنشعر بمزيد من الترابط والوفاء، هو تجربة داخلية نكتسبها من خلال الاتصال بالآخرين.

بالطبع، هذا تبسيط مفرط للبحث. الحياة معقدة. حتى الحياة السعيدة مليئة بتجارب الألم والانزعاج والخيانة والحزن والخسارة. ومع ذلك، يمكن أن تتكشف الحياة "الجيدة" والبهجة، إذا كنا محاطين في الأوقات الصعبة بأشخاص يهتمون. في الواقع، قد يكون تجاور القناعة مع الألم هو الذي يساعدنا في تحملنا.

ما يميز دراسة هارفارد لتنمية البالغين عن الدراسات الأخرى ليس فقط مدتها. بدأت هذه الدراسة الطولية في عام 1938 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. بدلاً من النظر إلى ما يجعل الناس يمرضون، تبحث دراسة هارفارد في ما يجعل الناس يزدهرون. الإجابة المختصرة هي أن البشر يزدهرون من خلال العلاقات الجيدة. يسمي الباحثان روبيرت والدينغر ومارك شولتس، مؤلفا الكتاب، العلاقات "استثمار العمر". في الواقع، ذهبا إلى حد القول: "العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر صحة وسعادة". يقدم الكتاب دعمًا لهذا الادعاء.

في العلاقات

في حين أن العلاقات الرومانسية مهمة بالتأكيد، وقد يكون هذا هو النوع الأول من العلاقة التي يفكر فيها القارئ، فإن البحث واضح أن جميع أنواع العلاقات الداعمة تعمل على تحسين حياتنا. يمكن أن تساعد الصداقات بشكل خاص في سعادتنا الشاملة. لكن، كيف نبني علاقات دافئة؟ يشير الكتاب إلى أنها الخيارات التي نتخذها لتنمية العلاقات التي نحتاجها لتحقيق حياة مُرضية. إن اختياراتنا بشأن المكان الذي نضع فيه وقتنا وكيفية التصرف تجاه الآخرين مهمة، خاصة إذا اخترنا التأكيد على الاتصال فوق الخيارات الجذابة الأخرى.

العلاقات ليست مجرد وسيلة لتحقيق غاية، لكنها مكافأة خاصة. العلاقات هي مركز لتجربتنا اليومية، وبالتالي تستحق التركيز في حد ذاتها. إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تحسين علاقاتنا هي التفكير الذاتي. الكتاب يوجه القارئ خلال هذه العملية. غالبًا ما يبدأ الناس هذا النوع من التأمل الذاتي من تلقاء أنفسهم خلال منتصف العمر، حيث يشعرون أنهم في حالة ركود، ولكن يمكن القيام بذلك في أي وقت لتحسين جودة خياراتنا في ما يتعلق بالعلاقات. فالنقطة التي ربما لم يتم التعبير عنها بقوة كافية، ولكنها تستحق الاهتمام بالتأكيد، هي أنه عندما نسأل أنفسنا، "هل هذا كل ما في الأمر؟" الجواب بصدق "لا. هناك المزيد". بمجرد أن نبدأ في النظر إلى الداخل، يمكننا التحول من اتخاذ القرار المتمحور حول الذات إلى طريقة أكثر كرمًا للتطلع إلى الخارج. هذا التحول سيحسن علاقاتنا.

أسباب ضارة

الكثير من التركيز على الذات هو أحد الأسباب الضارة بعلاقاتنا. إن كنا نهتم باحتياجاتنا ورغباتنا الشخصية أكثر من اهتمامنا بنمو علاقاتنا، فيمكننا اتخاذ قرارات تضر بعلاقتنا بالآخرين. تعد تنمية التركيز الخارجي جزءًا مهمًا من تنمية العلاقات الجيدة التي تدعمنا طوال حياتنا. يقترح الكتاب أننا نفكر في العلاقات بمصطلحات عامة. إذا كنت تجلس بجانب شخص ما في القطار، فلماذا لا تبدأ المحادثة؟ هذه أيضًا علاقة قد تضيء يومك. إن التعرف على شخص غريب، أو أن تكون لطيفًا مع باريستا، أو قول شيء مشجع لشخص ما وأنت تمشي، كل ذلك يحسن قدرتنا على أن نكون في علاقة ويمكن أن يكون له أحيانًا نتائج إيجابية فورية.

هذا كتاب رائع يشجعك على إيجاد طرق بسيطة لإنشاء روابط أقوى مع من تحبهم، وتفاعلات ذات مغزى في حياتك اليومية. إنه أيضًا كتاب رائع لمشاركته مع المراهقين والشباب الذين قد لا يمتلكون بعد المهارات الحياتية أو الخبرة لتقييم العلاقات بالطريقة التي يرغبون فيها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مراجعة كتبتها كونستانس شارف ونشرها موقع "نيويورك جورنال أوف بووكس"