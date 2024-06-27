هناك بعدٌ خفي في تصعيد المشاعر الطائفية الشيعية في العراق وبلاد الشام، بعدٌ يرجع قروناً للوراء، للقول إن «الأصل» كان في هذه الجغرافيا هو الهيمنة الشيعية، فيما يعرف بالعصور الشيعية، ويراد استعادتها، طبقاً لهذه القراءة التاريخية الانتقائية «الاستردادية» على طريقة حروب الاسترداد الإسبانية في عصورها المظلمة!

بالعودة إلى حجج منظري هذا الاسترداد، الأخفياء، فإن القرون الهجرية: نهاية القرن الثالث، والقرنين الرابع والخامس وشيئاً من السادس، كانت عصور الهيمنة الشيعية في خراسان العراق وبلاد الشام ومصر وبعض الجزيرة العربية وبعض شمال أفريقيا.

الزيديون حكموا اليمن وطبرستان شمال إيران، والحمدانيون حكموا شمال العراق وشمال الشام، والقرامطة حكموا شرق الجزيرة العربية وبعض وسطها وكذا بعض جنوب العراق والشام، والفاطميون العبيديون حكموا الشام ومصر وشمال أفريقيا والحجاز. والدولة البويهية حكمت العراق. ناهيك عن الدولة الصليحية الفاطمية باليمن.

انتهى هذا كله طبعاً بعد انتصار السلاجقة الأتراك على البويهيين، والأسرة الزنكية ثم الأيوبية على الفاطميين، والأسرة العيونية على قرامطة هجر، وكل هؤلاء كانوا سنّة يدينون بالولاء الديني والرمزي للخلافة العباسية.

لتصوير الأمر وتقريبه تاريخياً:

الدولة البويهية الفارسية في العراق 334 - 447ﻫ / 945 - 1055م

الدولة الفاطمية قامت في المغرب الأدنى (أفريقية) في أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي (297هـ/909م)، وسقطت رسمياً بمصر، وآخر خلفائها هو العاضد سنة 567 هجرية.

الدولة القرمطية سقطت في شرق الجزيرة العربية بعد معركة ضاربة قامت بها الأسرة العيونية «الوائلية العبدقيسية» السنية في شمال الأحساء في معركة الخندق سنة 470هـ.

لذلك كله، يجب عدم الاستهتار بتأثير هذه المقاربة الطائفية للتاريخ العربي، ضمن خطاب الإقناع وخلق الشرعية لـ«استرداد» التاريخ السليب.

أصلاً قراءة التاريخ بنظارات دينية أو طائفية، فقط، قراءة مبتورة مشوهة، وبالمناسبة ثمة داخل هذا العصر المدعو بالعصر الشيعي، كانت هناك حروب شيعية - شيعية، بالمعنى الواسع للكلمة، بين الإمامية والزيدية، وبين هؤلاء مع الإسماعيلية، الذين كان يمثلهم الفاطميون والقرامطة، وبين القرامطة والفاطميين!

ناهيك عن أن الغالبية السكانية كانت في مصر والجزيرة العربية والشام واليمن غالبية سنية، حتى إن البويهي الشيعي نفسه لم يتجرأ على إلغاء الخليفة العباسي السنّي، رغم المحاولة الخطيرة للبساسيري وكانت من تدبير الفاطميين. بكل حال، أن تفهم الآخر كما يفكر وكما ينظر لنفسه حتى تستطيع التعامل معه... وكشفه.

وغني عن القول إننا ما نعني بهم هنا، بكل ما سبق قوله، هم قادة ومنظرو الفكر الحزبي الأصولي الشيعي المسيس، وليس تعميم هذا الكلام على كل إنسان عربي أو مسلم ينتمي اجتماعياً للطائفة الشيعية، فتعميم كهذا جهل وظلم.