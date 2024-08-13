ليلى أمين السيف

1 - درس تعلمته من بدري لا أعتمد إلا على نفسي.

2 - لولا الروتين اليومي ماصنعت مجدي.

3 - لا أحب أن أسأل ولا أن أُسأل.. لا تضطرني للكذب.

4 - تغلبنا على انكساراتنا فانتصرنا على أنفسنا المهزومة..

5 - مازلت عند رأيي.. لنبدأ بأنفسنا.. لنكن نحن القدوة حتى لو لم يبقَ معنا أحد.

6 - من يريدك أن تجامله.. هذا ضعيف هش أو مستأسد نسي قوانين الحياة وسيسقط قريباً..

7 - رضينا فأرضانا..

8 - مرهق هو شعور التوجس.. خوفنا من العلاقات التي نعيشها.. قد تكون مزيفة وقد نُخدع.. اللهم ارزقنا بأشباهنا..

9 - من يرتجي الخير لن يجد إلا خيراً.

10 - النفس البشرية لا يسبر غورها إلا رب العباد.. سعيد من أتقن التعامل مع مختلف الأنماط..

11 - من يعرف عيبه انتصر..

12 - نحن لانتغير من فراغ.. فلنتغير للأفضل..

13 - في البداية ننبهر ثم نعتاد فلنقدر ما لدينا فقد يكون غيرنا محروماً منه.

14 - جلست إحداهن تعيب علي 3 سنوات أمراً ما.. وعندما رددت بمثلها غضبت..لا تزعلوا إن عاملناكم بالمثل..

15 - يتدخلون في حياتك كثيراً..

وهم صم بكم مما يخصهم.. إذا كنت لا تحب أن تشارك خصوصياتك الآخرين فاحترم خصوصياتهم.

16 - يعتقدون أنهم أنهونا.. هم أنهوا كل ما يربطنا بهم..

17 - قال لي قريبي عندما تتركين بلدك ادفني كرامتك هناك.. فأنت ملزمة بـ»آمين» على كل ما يقال حتى لو كان كذباً وخطأً..

18 - أحاول أن أجنبهم طريق الألم إلا أنهم يريدون أن يجربوه.. يقولون التجربة أحسن..

19 - كم من أم تتمنى لو أن ابنتها تعتبرها مثل صديقتها وتعاملها مثلها فقد أصبحت الصديقات رقم واحد في حياة البنات..

20 - قبل أن يخطف الموت أو الفراق الأحبة.. احضنوهم واهمسوا لهم بكلمات الحب والغزل.. لا تبخلوا على من تحبون..

21 - انتقاصك للآخرين لن يرفعك قيد أنملة..

22 - لماذا عندما نتناقش نتقاتل.. اختلاف الآراء ليس عيباً ولا ذنباً.. ولا حتى جريمة توجب الحصار والإيذاء.. متى تنضجون ياقوم..

23 - لولا المرض والفقر لبطر الإنسان ولم يوقفه أي رادع..

24 - لن يفهمك أحد.. احتفظ بألمك داخلك.

25 - ذاك الذي يفهمك تشبث به ولا تفلته.

26 - وبعضهم لا يريد أن يفهم.. تجاهله.

27 - الشيء الغريب أن الهزيمة لا تأتي إلا من الداخل.. من القلب..

28 - وإني أباهي بصديقات العمر واللحظة صديقات والتجربة والحكمة.. صديقات الحاجة والضحكة.. هن صديقاتي وما زلن للأبد..

29 - عبر عن مشاعرك وانتزع حقك من أعينهم.. لا تستح..

30 - تختلف صور الرزق لكل شخص.. ابحثوا حولكم وفي بيوتكم وداخل أنفسكم وستجدون صوراً مختلفة عن الآخرين.. الحمد لله على كل شيء..

31 - ألطاف الله تجري فلا تشغل عقلك بما لا تدري.