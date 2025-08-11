ماجد قاروب

الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم اشتراطات الكفاية المهنية التي يشترط توافرها في عضو مجلس الإدارة؛ ليتمكن من القيادة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب كلها من شروط الكفاءة المطلوبة في عضو مجلس الإدارة، بما فيها الخبرات العلمية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة فضلاً عن التعليم والتدريب.

الأمر الذي يعني وفق اللائحة جواز عضوية رجل القانون في عضوية مجالس إدارة الشركات العامة كاستثناء عن ضرورة عدم الخلط بين مهنة المحاماة والقيام بأي عمل آخر.

القدرة على التوجيه بتوافر قدرات فنية وقيادية وإدارية تمكنه من السرعة في اتخاذ القرارات واستيعاب متطلبات سير الأعمال، وبالتالي القدرة على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة، وهو أمر يتطلب توافر المعرفة المالية لتمكنه من فهم وتحليل البيانات والتقارير المالية المختلفة.

يجب أن يكون العضو مؤهلاً صحياً بلا موانع طبية تعوقه عن ممارسة المهام والاختصاصات، وهذا يجعل من أعضاء مجالس الإدارات أصحاب مؤهلات وإمكانيات علمية وعملية وإدارية وطبية يمكن أن يتحقق منها المساهمون وأصحاب المصالح، والتأكد بأن لجان الترشيحات والتعيينات قد قامت بواجباتها بشكل قانوني سليم.

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على القيام بأعماله بموضوعية وحياد كامل بعيداً عن أي تعارض مصالح شخصية أو مؤسساتية تمكنه من إعطاء الرأي المعين لمجلس الإدارة لاتخاذ قرارات لمصلحة الشركة والمساهمين، وعلى الشركة أن تقوم بمراجعة دورية للتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر في قراراته.

التملك في الشركة وشركاتها الشقيقة أو وجود صلة قرابة مع أحد أعضاء مجالس إدارتها أو كبار التنفيذيين تزيل صفة الاستقلال عن الشخص وانتفاء صفات الحياد والنزاهة والأمانة والكفاءة بما في كونه موظفاً سابقاً لدى الشركة أو الشركات الشقيقة أو التابعة لها.

تملك حصص سيطرة بالشركة أو أي طرف رئيسي متعامل معها من الموردين أو مراجع الحسابات تزيل صفة الاستقلال، بحيث لا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم في الشركة.

الاشتراك بأي شكل أو أسلوب في أعمال تنافس الشركة هذه من أهم صفات ومواصفات أعضاء مجالس الإدارات التنفيذيين وغيرهم وكذلك المستقلين المسؤولة عن حقيقة تطبيق الحوكمة بأعلى درجات النزاهة والأمانة والاستقلال والحياد والشفافية وتغليب وتقديم مصلحة الشركة والمساهمين على مصالحهم الشخصية المباشرة وغير المباشرة، وهذا يمكن التحقق منه بكل سهولة بالاطلاع على السيرة الذاتية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات لأن أي تجاوز أو تغاضي سنرى أنه سينسحب إلى كبار التنفيذيين ومنه لموظفي الشركة وأعمالها ومورديها، وسيكون بداية لتوغل سرطان الإدارة والأعمال في جسد الكيان ويدمره من الداخل.