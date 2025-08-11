عثمان بن حمد أباالخيل

حياتنا أصبحت أكثر مما مضي حياة عناوين، العناوين لها أهمية كبيرة في حياتنا لأنها تلعب دورا حيويا في جذب الانتباه والوصول إلى الهدف على اختلافه، العناوين على اختلاف أنواعها وألوانها ومسمياتها ولغتها وكيفيتها فهي بلا شك تكمل حياتنا وتسهل من الخروج من دائرة المجهول. أهمية العناوين في كتابة الروايات والقصة القصيرة، عنوان المقال - عنوان الإعلان ومقطع الفيديو، عنوان المحتوى، عنوان السكن، عنوان مكان العمل، عنوان الفندق، عنوان وصول الشحنة الشخصية، عنوان البحث العلمي، عنوان المركز التجاري، عناوين كثيرة في حياة الإنسان لا حصر لها. العنوان هو هوية المكان. مفهوم «اللوكيشن» (الموقع) مفهوم قديم بدأ عام 1973 ميلادية وتطور مع مرور السنين وأصبح جزءا من حياتنا لا يمكن الاستغناء عنه، في القديم أيام الزمن الجميل كان تحديد العنوان الموقع ليس سهلا ولا يخلو من الوصف المضحك اسألوا ذلك الجيل وأنا منهم. في إحدى رحلاتي البرية في منطقة الجوف الغالية الغنية بتراثها بالتحديد بين محافظي سكاكا ومحافظة عرعر في منطقة الحدود الشمالية توقفت بين مفترق طرق واحترت بين جوجل واللوحات الإرشادية قررت المضي مع اللوحات الإرشادية لكنني وصلت إلى طريق مغلق، تواصلت مع زوجتي وقالت: «تستاهل لماذا لم تتبع إرشادات جوجل؟».

مطارات العالم لها عناوين ومواقع على سبيل المثال مطار الملك خالد الدولي RUH، ومطار هيثرو في لندن (LHR) مسار الرحلة بنظام المواقع العالمي (GPS)، ويعد عادة النظام العالمي للملاحة وعلى قائد الطائرة وبرج المراقبة تحديد خط السير والوصول إلى العنوان المحدد للمطار. (أنا لم أفعل أي شيء عن طريق المصادفة، ولا أي من اختراعاتي جاءت عن طريق المصادفة، بل جاءت عن طريق العمل). توماس أديسون. الإنسان الذي لا يعرف العنوان الذي يتجه إليه لن يصل سوف يضيع في دهاليز الحياة وما أكثر الذين لا يعرفون أين يتجهون؟ تحديد العنوان الذي سوف تصل إليه هو الهدف النهائي ومن لا يعرف هدفه فلا حياة دون أهداف، الحياة تفقد معناها وقيمتها دون وجود أهداف يسعى الإنسان لتحقيقها اسألوا من وصلوا إلى هذه النتيجة المؤلمة إنه العنوان ومن لا عنوان له لن يصل إليه أي إنسان فحدد عنوان حياتك؟ عناوين بيوت الزمن الجميل لم تتغير فهي باقية شامخة في مكانها لكن الأنفس التي تعيش فيها تغيرت مع تغير مفاهيم الحياة وربما هجرتها إلى عناوين أخرى، عناوين الزمن الجميل محفورة في ذاكرتي وذاكرة من هم على قيد الحياة من ذلك الزمن.

للإنسان عنوان عنوانه الجسدي (مكانه الجغرافي) أو عنوانه الفكري (أفكاره وآراؤه) أو عنوانه الأخلاقي (أخلاقه وسلوكه)، كما أن لسان الإنسان عنوان يتنقل معه حيث يكون وهو رسول قلبه وعقله فحافظ على عنوان لسانك واجعله لسان محبة وتقارب وود.

لسانك لا تذكر به عورة امرئ،

فكلك عورات وللناس ألسن

- الإمام الشافعي

همسة:

(لا تترك الآخرين يضعون عنوانا لحياتك ضعه بنفسك تصل إلى هدفك).