ناهد الأغا

لو تحدثنا عن الكوميديا بمفهومها كتعريف فهي تعني ذاك النوع من الفنون والأعمال الترفيهية الهادفة إلى إحداث الضحك والابتسامة لدى الجمهور؛ ولإثارة الضحك وإضفاء جو من المرح والسعادة فهي تستخدم الحوار الساخر والخفة والتناقضات والمواقف المضحكة..

والكوميديا يمكن أن تكون عبارة عن أفلام كوميدية أو عروض مسرحية مباشرة أو برامج تلفزيونية، ويمكن أن تكون نصوصا كتابية أيضا..

فالكوميديا نوع من أنواع الدراما أو شكل من أشكال الفن؛ والتسلية الهدف الأساسي حسب تعريفها بمفهومها الحديث؛ وتعتبر الكوميديا نقيضا للمأساة..

وفي الرياض.. تولد البهجة والغبطة؛ حيث ينطلق مهرجان الرياض للكوميديا.. إنها فلسفة خفيفة الظل تعيد ترتيب الفوضى في دواخلنا تفتح ضمن قلوبنا نوافذ الفرح لتصدر ضحكات حقيقية تزيح عتمات الهموم التي أغلقت الأيام بفعلتها مسرات النفوس..

الكوميديا.. المسرح؛ والقلوب التي تسرق بمتابعتها نشوة الفرح في هذا المهرجان..

إنها الفعالية التي تجدد الصلة بين المبدع والجمهور وتضفي على عاصمة السعادة رياض الخير روح العالمية.. في وطن يكتسي بتجدد حلل الإبداع ويفتح ذراعيه للسرور والحبور بكل لغاته..

يعتبر مهرجان الرياض للكوميديا أحد أكبر المهرجانات العالمية المتخصصة في فنون الكوميديا.. ولتقديم العروض المتنوعة التي تنم عن تنوع المدارس الكوميدية سيستقطب المهرجان أكثر من 50 نجماً من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا.. وسيسهم هذا المهرجان في ترسيخ مكانة الرياض كوجهة رائدة بمجال الترفيه وعلى المستوى الإقليمي والعالمي..

وكان قد أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا عبر منصة ويبوك؛ واستعدادا لانطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر..

وضمن عصارة جهود الهيئة العامة للترفيه وسعيها في تنوع الخيارات الفنية والثقافية حيث كانت اللبنة الأساس في تنظيم المهرجان؛ مما يعزز حضور المملكة على خارطة الفعاليات الدولية، وكما أوعزنا أعلاه فإن استقطاب أبرز العروض الكوميدية العالمية وتواجد المنصة الإبداعية سيكون العامل الأساس في إثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة؛ الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الترفيه وتنمية المحتوى المحلي إلى المستوى الراقي الذي تسعى إليه المملكة..

أما فعاليات المهرجان ستقام في عدد من المسارح الكبرى في الرياض؛ أبرزها ثلاثة مسارح رئيسة في بوليفارد سيتي إضافة إلى مسارح أخرى في عدة مناطق؛ حتى تتحقق تجربة ترفيهية متكاملة تسهم في تلبية تطلعات الجمهور محلياً وعالمياً..

ومن نخبة نجوم الكوميديا العالميين الذين تأكدت مشاركتهم في المهرجان ويمتلكون جماهيرية واسعة حول العالم.. يأتي في مقدمتهم النجم العالمي كيفن هارت والكوميدي الكندي راسل بيترز؛ ونجمة الكوميديا زارنا غارغ؛ والكوميدية الأمريكية الشهيرة ويتني كامينغز؛ والنجم سيباستيان مانيسكالكو؛ والكوميدي ماز جبراني؛ وأحد أشهر نجوم العروض العالمية جو كوي؛ والنجم البريطاني جيمي كار؛ والنجمة الأمريكية جيسيكا كيرسون والنجم غابرييل فلفي اغليسياس الذي يعد من أبرز الأسماء في الكوميديا العالمية ؛إضافة إلى النجم الكوميدي الشهير بيل بور؛ وأندرو شولز المعروف بجرأته في الطرح؛ وتوم سيغورا صاحب العروض الشهيرة على نتفليكس؛ وبيت ديفيدسون؛ أحد أبرز خريجي برنامج Saturday Night Live، وبطل مسلسل Bupkis...

ومن المشاركين في المهرجان؛ مبتكر وبطل مسلسل Master of None النجم عزيز أنصاري؛ الكاتب الكوميدي والمرشح اسمه لجائزة ايمي نيميش باتيل؛ كما يشارك الكوميدي البريطاني أوميد جليلي؛ والكوميدي الأمريكي سام موريل الذي قدم عروض لاقت صدى واسعا وعلى سبيل المثال لا الحصر You»ve changed؛ والنجم بوبي لي؛ وأندرو سانتيو؛ إضافة إلى كريس دستيفانو صاحب العرض المميز «It»s Just Fortunate» والنجم هانيبال بوريس الكاتب السابق في Saturday Night Live و 30 Rock والنجم الأسترالي الشهير جيموين الذي جاب جولاته حول العالم في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة؛ وكذلك النجم المثير للجدل لويس سي.لي. الحائز على 6 جوائز إيمي و 3 جوائز غرامي؛ إلى جانب الممثل الهوليوودي العالمي كريس تاكر؛ بطل سلسلة أفلام Rush Hour؛ كما يشارك الكوميدي مارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه Soup To Nuts...

وباستعراض فعاليات مهرجان الكوميديا لابد لنا ذكر ما للكوميديا من فوائد صحية تنعكس إيجاباً على صحة الإنسان.. يقول المختصون في هذا الشأن إن الضحك يزيد من قدرة الإنسان على التحدث مع الآخرين بلباقة فضلاً عن كونه يزيد من محبته في قلوبهم.. كما أن الضحك يعزز بشكل كبير ويساعد على تطوير شخصية الإنسان بل يسهم بزيادة قدرته على قيادة الآخرين؛ وهذا لأنه يعزز الثقة بالنفس؛ ويساعد على تنمية روح المشاركة والعمل الجماعي؛ وبالتالي يزيد القدرات الإبداعية لدى الاشخاص..

وربما أقوى انعكاس إيجابي للضحك على حياة الأشخاص بأنه يرفع من الروح المعنوية مما يؤدي إلى تصفير الملل والرتابة.. ناهيك عن أن الضحك يرفع مستوى الأداء العقلي؛ ويسهم في تقوية الذاكرة علاوة عن تجدد طاقة الإنسان فهو حسب ذوي الشأن بأنه من أنفع الرياضات وأكثرها فائدة.