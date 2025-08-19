أحمد الشمراني



اليوم سنكون أمام واقع كروي آخر يجمع النصر بالاتحاد، ولا أظن أن أحدا يعشق كرة القدم لن يتابع هذه المباراة.

رونالدو وبنزيما سيقودان العالمي والمونديالي، ومن هنا يأتي الإبداع.

النصر عزز صفوفه بعناصر مهمة ومؤثرة، لكن التعزيز وحده لا يكفي ياخيسوس.

ففرقة رولان بلان فيها من الانسجام والتجانس ما يقلق أي مدرب يواجه الاتحاد.

لن أسهب في الجانب الفني بقدر ما أخذ جانبا آخر معنيا بقيمة الدوري السعودي، والذي يمثل اليوم محط إعجاب وتقدير من عشاق كرة القدم في العالم.

الاتحاد بطل الدوري وكأس الملك، والنصر يسعى إلى أن يستهل موسمه ببطولة؛ لأن تداعيات الخسارة عند جماهير النصر ستكون أكثر ضرراً منها عند الاتحاديين، أليس كذلك يا مدرج الشمس.

خيسوس مدرب معروف لدينا فيعتبرونه عشاق الزعيم المدرب الذهبي للهلال عطفاً على الإنجازات التي حققها مع الهلال، وعليه فإن أي خسارة في السوبر والدوري لن تمر بسلام.

هو -أي خيسوس- يعتبر التحدي الآخر له في دورينا ولا يقل قيمة عن تجربته مع الهلال.

إلا أن هذا التحدي يحتاج إلى عمل في الميدان بعد أن حصل على كل الصفقات التي يتمناها أي مدرب.

يدخل على تشكيلة النصر أسماء مؤثرة محلية وأجنبية هي (فيلكس ومارتينيز وكومان وعبدالملك الجابر ونادر الشراري).

خمسة أسماء ستشكل إضافة قوية للنصر، لكن تجانس الاتحاد ربما يخل بمعادلة خيسوس.

